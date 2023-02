Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

24.02.2023 - 14:44

>>Wegen EU-Bürokratie und hohen Energiekosten: BASF streicht 2600 Arbeitsplätze<<



Genau SO soll es doch sein. DAS will doch diese ROT-GRÜN-GELBE Regierung - die absolute, komplette Zerstörung des eigenen Landes! Zum einen auf Befehl der Amerikaner, die die Deutschland-Vernichtung ja seit über 100 Jahren mit allen Mitteln versuchen. Aber nun bzw. schon seit langem und intensiv durch diese ihr eigenes Land hassende/n deutsche/n Regierung/en eingebunden. Denn Merkel hatte damit intensiv begonnen und für die weitere intensive Zerstörung der deutschen Wirtschaft diese Roten und Grünen 16 Jahre lang gefördert und gepusht.

Denn wo beginnt man mit der Vernichtung eines Landes, wenn nicht mit militärischer Zerstörung? Natürlich bei der Wirtschaft. Und diese Wirtschaftszerstörung ist in vollem Gange und nimmt mit jedem Tag insbesondere durch Habeck und seine Grünen immer mehr an Fahrt auf.

Habeck und seine grünen Kumpane freuen sich über ihre täglichen Erfolge ungemein und legen jeden Tag noch einen Zahn zu, damit es jetzt sehr schnell geht mit der Vernichtung unseres Landes.

Konnten Habeck und viele andere von seiner Sorte doch noch nie etwas mit Heimat anfangen und mit einem von denen verhassten Deutschland sowieso nicht!

Der grüne Steinewerfer Fischer wollte schon immer, dass deutsches Geld sonstwohin fließt "Hauptsache die Deutschen haben es nicht" - das war doch sein schon vor Jahrzehnten ganz öffentlich verkündeter Wunsch für Deutschland und seine Nation. Der hat es den jetzigen Grünen vorgemacht und vorgesagt, die nun alles daran setzen, die damals begonnene innere Zerstörung Deutschlands endlich und definitiv zum erfolgreichen Ende zu bringen.

Einen äußeren Feind kann man abwehren und bezwingen. Der eigene, im Land sitzende und wütende Feind kann aber kaum unschädlich gemacht werden, wenn ein dummes, einfältiges Volk nichts begreift, das Gefährliche, wahnsinnig Wütende nicht wahrnimmt und daher nichts gegen diesen Feind unternimmt. Statt die Grünen, die Roten sowie die gesamten Altparteien für ihr schändliches Werk zum Teufel zu jagen, gibt dieses dumme Volk denen bei jeder Wahl immer wieder aufs Neue seine Wahlstimme. Besser und intensiver können Menschen ihren eigenen Untergang, ihre eigene Zerstörung, ihr eigenes künftiges Elend nicht fördern und begehen!