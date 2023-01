WEF: Klaus Schwab ruft in Davos zur »Bewältigung der Zukunft« auf

Die Agenda 2030 mit ihren Zielen steht im Mittelpunkt des Treffens in Davos. Ursula von der Leyen erklärte: »Die nächsten Jahrzehnte werden den größten industriellen Wandel unserer Zeit - vielleicht aller Zeiten - bringen.«

»Wir könnten uns zu keinem schwierigeren Zeitpunkt treffen«, sagte Klaus Schwab vor den Versammelten, »wir sind mit so vielen Krisen gleichzeitig konfrontiert. Was bedeutet es, die Zukunft zu meistern?« »Ich denke, es ist wichtig, eine Plattform zu haben«, fuhr er fort, »auf der alle Akteure der globalen Gesellschaft vertreten sind. Regierungen, Unternehmen, die Zivilgesellschaft, die junge Generation - und ich könnte noch mehr sagen. Ich denke, das ist der erste Schritt, um alle Herausforderungen zu meistern,« wie The Post Millenial berichtet.

Obwohl es wie ein Mantra aus einem Selbsthilfebuch klingt, entspricht die Formulierung »die Zukunft meistern« den Plänen, die das WEF für die globale Gesellschaft hat.

Das WEF identifiziert mehrere kombinierte Anliegen, die es mit einer einzigen, vereinheitlichenden Philosophie anzugehen gedenkt, und das ist der kollektive Globalismus, der im Wesentlichen ohne nationale Grenzen, Demokratie oder Selbstverwaltung auskommt. Im Vordergrund steht be idem Treffen die Agenda 2030 mit ihrer Zielsetzung.

Schwabs utopische Rhetorik wird ergänzt durch Prominente und Schauspieler, die seine Slogans nachbeten und ihnen einen gewissen Flair verleihen. In diesem Sinne stellte Schwab Künstler auf die Bühne, die sich zweifellos den Vorstellungen des WEF von einer utopischen Zukunft anschließen, in der jeder nichts besitzt, keine Privatsphäre hat und glücklich ist.

Maya Lin, eine amerikanische Künstlerin, die das Vietnam-Denkmal in Washington, DC, entworfen hat, sprach bei der Entgegennahme ihres Preises über die Macht der Kunst. Sie sagte, die Verleihung dieses Preises zeige, dass die Kunst in der Wirtschaftswelt eine wichtige Rolle spiele. Lin ist an einem Umweltkunstprojekt beteiligt, sagte sie. Auch der bekannte Schauspieler Idris Elba wiederholte die WEF-Mantras vor laufenden Kameras.

Aus den USA waren mit dabei: Der Klimazar John F. Kerry, Bidens Handelsbeauftragte Katherine Tai, Bidens Arbeitsminister Martin Walsh, FBI-Chef Christopher Wray, die Direktorin des US-Geheimdienstes Avril Haines, Samantha Power von der US-Agentur für internationale Entwicklung, die Gouverneure Brian Kemp, Gretchen Whitmer und JB Pritzker sowie eine Handvoll Kongressabgeordnete. Abgeordnete des Repräsentantenhauses aus Kalifornien, New York, Florida, New Jersey und Massachusetts sind ebenfalls anwesend.