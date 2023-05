Gastbeitrag von Pacelli Luckwü: Deutsche Bundestagsabgeordnete besuchen Brasilien

Was will Deutschland so sehr mit Brasilien?

Seitdem Lula zum Präsidenten Brasiliens ernannt wurde, hat Deutschland bereits fünf offizielle Delegationen geschickt. Was will Deutschland so sehr mit Brasilien?

Veröffentlicht: 04.05.2023 - 13:32 Uhr

von Redaktion (an)

Es ist kein Geheimnis, dass die Beziehungen Brasiliens zu Deutschland und zur Europäischen Union während der Regierung von Bolsonaro eingefroren waren. Eine der Hauptkritiken an dem umstrittenen brasilianischen Präsidenten war die Erleichterung der Abholzung. Doch genau während der Amtszeit seines Rivalen Lula wurde der Rekord der Waldrodung aufgestellt. Aber diese Informationen wurden in den europäischen Medien nicht bekannt gegeben. Und nicht nur diese, viele andere Nachrichten wurden dem europäischen Publikum vorenthalten, insbesondere während der Präsidentschaftswahlen in Brasilien. Zum Beispiel wurde nicht berichtet, dass Lula von mehreren Richtern verurteilt wurde und seine Schuld von mehr als einem Dutzend von ihnen im größten Korruptionsskandal Brasiliens anerkannt wurde. Während der Wahlen in Brasilien wurde wenig über Lulas Verbindung und Freundschaft mit den Diktatoren Nicolas Maduro aus Venezuela, Daniel Ortega aus Nicaragua und während seiner Amtszeit mit Ahmadinejad und Muamar Kadafi berichtet. Aber all das schien die deutschen und europäischen Führungskräfte nicht zu beunruhigen. Im November 2021 reiste Lula nach Europa und traf sich mit mehreren politischen Promis. Besonders hervorzuheben sind Olaf Scholz und Macron. Es war nicht das erste Mal, dass Lula auch außerhalb des Präsidentenamtes engen Kontakt mit Führungskräften der SPD hatte. Als er noch im Gefängnis war, wurde der ehemalige Häftling von Martin Schulz(SPD) besucht. Ein weiteres Treffen, das erwähnenswert ist, war mit Gregor Gysi (Die Linke), einer der letzten Führer der SED, der Partei, die eine Diktatur kontrollierte. Im Oktober 2022 fanden Präsidentschaftswahlen in Brasilien statt. Die Umstände? Ich kann mich nicht beschweren. Ich, obwohl ich deutscher Staatsbürger bin, lebe in Brasilien und habe bereits viele Menschen gesehen, die einfach nur wegen der Diskussion über die Legitimität der Wahlen benachteiligt wurden. Also kann ich mich wirklich nicht beschweren. Tatsache ist, dass Lula zum Sieger erklärt wurde. Eine Suche auf den deutschen Nachrichtenportalen am 1. November (einen Tag nach den Wahlen) in den sozialen Medien zeigt eine Freude über das Ergebnis, insbesondere in den Kommentaren. Und mit der Amtseinführung von Lula am 1. Januar 2023 begann der Umzug der deutschen Führungskräfte zu Lula. Frank-Walter Steinmeier verbrachte den Jahreswechsel im tropischen Land, um der Amtseinführungszeremonie beizuwohnen. Weniger als einen Monat später war es die Ministerin für Entwicklung, Svenja Schulze, an der Reihe. Sie und Marina Silva, brasilianische Umweltministerin, gaben sogar eine gemeinsame Pressekonferenz bekannt, in der Projekte zum Schutz des Amazonas angekündigt wurden. Schulze kam nicht mit leeren Händen. Sie brachte 31 Millionen Euro für den Waldfonds mit, der die nachhaltige Nutzung der Wälder in der Amazonasregion fördert. Weitere 93 Millionen Euro werden für die Wiederbewaldung von abgeholzten Gebieten verwendet. Zwei offizielle Delegationen der ersten Reihe aus Deutschland waren bereits beeindruckend genug. Aber es hörte nicht dort auf. Der deutsche Bundeskanzler selbst besuchte Brasilien. Olaf Scholz gab währenddessen eine Pressekonferenz neben Lula und forderte von seinem brasilianischen Amtskollegen eine positive Haltung gegenüber der Ukraine und eine Verurteilung der russischen Invasion. Er konnte es nicht schaffen. Auch Scholz hatte keinen Erfolg mit seinen Bitten, dass Brasilien Munition des deutschen Panzers Gepard verkaufe oder Waffen an die Ukraine sende. Keiner von Scholz' Anträgen wurde gewährt. Im Gegenteil: Lula ignorierte Scholz' Forderungen, erlaubte iranischen Kriegsschiffen, in brasilianischen Häfen anzulegen, und reiste nach China, um seine Beziehungen zu dem Land zu stärken. Am 13. April veröffentlichte die FAZ einen Artikel von Tjerk Brühwiller mit dem Titel Hundert Tage der Ernüchterung. Zur gleichen Zeit veröffentlichte die Welt einen Artikel von Tobias Käufer, in dem der Journalist bemerkte: Lula nimmt deutsches Geld und macht Geschäfte mit China. Ab diesem Zeitpunkt änderte sich die deutsche Strategie, aber Brasilien blieb weiterhin im Fokus der deutschen Aufmerksamkeit. Ein Monat später schickt Deutschland eine vierte Delegation von erster Reihe. Robert Habeck, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Cem Özdemir, Minister für Landwirtschaft und Ernährung, kamen nach Brasilien. Das Interesse an Brasilien wurde noch deutlicher. Der Unterschied besteht darin, dass dieses Mal weder Lula noch seine engsten Verbündeten geehrt wurden. Im Gegenteil, der Schwerpunkt von Habecks Social-Media-Beiträgen lag auf Romeu Zema, dem Gouverneur von Minas Gerais und politischen Gegner von Lula. Nach vier Delegationen war die fünfte an der Reihe, bestehend aus Mitgliedern des Bundestages fast aller Parteien. Folgende Abgeordnete reisten nach Brasilien: Thomas Silberhorn (Leiter, CDU/CSU), Manuel Gava (SPD), Dr. Anton Hofreiter (BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN), Beatrix von Storch (AfD) und Alexander Ulrich (Die Linke.). Die Agenda der Abgeordneten war natürlich voll. Neben Treffen mit deutschen Diplomaten in Brasilien besuchten sie Parlamentarier aus dem Bundesstaat São Paulo, der von einem ehemaligen Minister von Bolsonaro, regiert wird, den Vizepräsidenten, der im Falle eines Amtsenthebungsverfahrens oder eines anderen Hindernisses übernehmen würde, und Alexandre de Moraes, Minister des höchsten Gerichts des Landes und als mächtigste Figur des lateinamerikanischen Landes angesehen. Lula war eine Wette der deutschen und europäischen Führungskräfte, die schief gegangen ist. Er zeigte mehr Übereinstimmung mit China und anderen Diktaturen. Aber es scheint, dass alle jüngsten Anstrengungen Deutschlands bei der Entsendung von Delegationen darauf abzielen, herauszufinden, wer in Brasilien die nächste Wette für eine engere Annäherung und Einflussnahme sein wird.