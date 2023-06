Was ist eine Frau? sammelt 170 Mio. Zuschauer an einem Wochenende

Die Zuschauerzahlen des Dokumentarfilms stiegen sprunghaft an, nachdem Matt Walsh die Unterdrückung der Gender-Ideologie durch Twitter-Führungskräfte aufgedeckt hatte.

Der von Matt Walsh produzierte Dokumentarfilm What Is a Woman?, der auf dem Daily Wire gezeigt wurde, hat auf Twitter viel Aufmerksamkeit und Aufrufe erhalten. Bis Sonntagabend hatte der Film über 165 Millionen Aufrufe auf der Plattform erreicht. Matt Walsh, der in dem Film die Hauptrolle spielt und als Podcaster für den Daily Wire tätig ist, äußerte sein Erstaunen über diese Zahlen und stellte fest, dass der Film auch 120 Tausend Retweets erhalten hat. The Daily Wire gab am Sonntagmorgen bekannt, dass der Film offiziell 100 Millionen Aufrufe auf Twitter erreicht hat.

Die Zuschauerzahlen des Dokumentarfilms stiegen sprunghaft an, nachdem Matt Walsh die Unterdrückung der Gender-Ideologie durch Twitter-Führungskräfte aufgedeckt hatte. Ursprünglich hatte Twitter zugestimmt, den Film zu Ehren des einjährigen Jubiläums kostenlos auf seiner Plattform zu streamen. Später zog sich die Plattform jedoch aus der Vereinbarung zurück und begründete dies mit bestimmten Szenen, in denen es zu Misgendering kam. Dies führte zu einer vorübergehenden Zensur des Films, die später behoben wurde, als Elon Musk, der Eigentümer von Twitter, den Fehler einräumte und den Dokumentarfilm auf seiner eigenen Twitter-Seite bewarb. Musks Tweet, in dem er die Verstümmelung von Kindern kritisierte und alle Eltern aufforderte, sich den Film anzusehen, ist nun an seinen Account angeheftet.

Trotz der enormen Zuschauerzahlen hat der Dokumentarfilm nur sehr wenige Kritiken erhalten: Nur sechs Filmkritiker haben es gewagt, ihn zu rezensieren. Keine dieser Kritiken stammt von großen Mainstream-Publikationen. Die Kritiken sind auf Rotten Tomatoes zu finden, einer Website, die dafür bekannt ist, Filmkritiken und Publikumsbewertungen zusammenzufassen. Diese Kritiken stammen alle aus dem Sommer 2022, als der Dokumentarfilm erstmals veröffentlicht wurde, und seit dem jüngsten Anstieg der Zuschauerzahlen sind keine neuen Kritiken hinzugekommen.

Laut Rotten Tomatoes hat der Film überwiegend positive Kritiken erhalten, wobei über 60% der Kritiken positiv sind. Auf der Grundlage der schriftlichen Kritiken hat der Film eine Qualitätsbewertung von 83%, und die durchschnittliche Publikumsbewertung liegt bei 4,8 von 5 Punkten, was eine Qualitätsbewertung von 96 % der Zuschauer ergibt.