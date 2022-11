»Wann berichtet unsere Presse, was in Brasilien los ist?«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

ARD und ZDF haben schon lange die objektive journalistische Verhältnismäßigkeit über Bord geworfen. Das politische Diktat aus Berlin und die frappierende Liebe zu Gender, Ukraine und Klima-Terroristen Sympathien sind Themen, die für öffentlich Rechtlichen wichtiger sind. Das was in in Brasilien passiert, scheint nur eine ungewollte Berichterstattung zu sein. Also, nicht der Rede wert. Für mich sind die verlogenen Regierungs-Medien gestorben. Seriöser Journalismus geht anders!

22.11.2022 - 10:04

Was viel wichtiger wär, wann berichtet die DEUTSCHE Presse mal ehrlich über das was hier in Deutschland los ist. Heizkosten, die Lebensmittelpreise haben sich die letzten 3 Jahre fast verdoppelt, Facharbeiter die für Mindestlohn sich krankschuften auf dem Bau.

Und die Edelflüchtlinge aus sämtlichen Herren Länder leben in saus und braus, Der Paul kommt durchgefroren von der Baustelle nachhause und Nachbar Achmet steht mit kurzen Hosen auf dem Balkon isst sein Baklava weil er schwitzt. Weiter so Deutschland