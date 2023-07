Wagner-Gruppe stellt sich in Weißrussland neu auf

Weißrussland und sein Präsident Alexander Lukaschenko haben Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und einigen seiner Mitarbeiter im Rahmen des Friedensabkommens der Wagner-Gruppe mit dem Kreml Asyl gewährt. Jetzt sagt Lukaschenko, dass die Gruppe Weißrussland verteidigen wird.

Die russischen Behörden schlossen mit Prigoschin nach dem unblutigen »Putsch« einen Deal ab, der ihn dazu verpflichtete, nach Weißrussland zu ziehen und seinen Putschversuch gegen die russische Regierung zu stoppen. Zusammen mit mehreren Berufssoldaten der Wagner-Gruppe hat sich Prigoschin inzwischen auf den Weg nach Weißrussland gemacht. Und der Präsident dort sagt, dass sie zur Verteidigung des Landes beispielsweise gegen Polen oder die Ukraine eingesetzt werden können.

»Ich mache mir überhaupt keine Sorgen oder Sorgen darüber, dass wir viele dieser Soldaten hier haben“, sagt Lukaschenko laut RT (Sender in der EU zensiert). »Die Erfahrungen, die Wagner und sein Kommandant machen, geben sie gerne an unser Militär weiter. Alles, was wir an Taktik und Kampfeinsätzen brauchen«, sagt er weiter.

Luftaufnahmen zeigen, dass die Wagner-Verbände in einer bisher ungenutzten Militäranlage aus Sowjetzeiten offensichtlich ihren neuen Stützpunkt errichten. In dem bisher brach liegenden Lager unweit der Stadt Assipowitschy seien in den vergangenen Tagen zahlreiche Mannschaftszelte neu aufgestellt worden. In Berichten wird die Zahl der Zelte mit über 300 angegeben, das Fassungsvermögen variiert von 20 bis 50 Personen. Man erwartet offensichtlich eine größere Zahl Wagner-Soldaten, die den Weg nach Weißrussland gehen. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings noch nicht.

Ob sich auch Prigoschin in diesem Lager aufhält, ist unklar. Lukaschenko sagte gestern noch, dass dieser sich nicht in Weißrussland aufhalte, sondern derzeit in Russland sei. Überprüfbar sind diese Aussagen allerdings ebenfalls nicht.