Von der Leyen setzt jetzt schon Italiens Regierung unter Druck

Wenn sie die Dinge nicht nach den Vorgaben der EU richten warden, »haben wir Werkzeuge«, so Von der Leyen.

Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat Italien vor Konsequenzen gewarnt, sollte das Land von »demokratischen Grundsätzen abweichen«.

Die Äußerungen unterstrichen die Besorgnis in einigen europäischen Hauptstädten über die bevorstehenden Wahlen und deuteten an, dass die Beziehungen zwischen Brüssel und Rom turbulent werden könnten, falls Meloni und ihre Partner den Sieg erringen, so berichtet Euractiv

»Mein Ansatz ist, dass wir mit jeder demokratischen Regierung, die bereit ist, mit uns zusammenzuarbeiten«, sagte von der Leyen am Ende am 22. September an der Princeton University in den Vereinigten Staaten auf die Frage, ob es irgendwelche Bedenken im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Italien gebe.

»Wenn sich die Dinge in eine schwierige Richtung entwickeln, ich habe über Ungarn und Polen gesprochen, haben wir Werkzeuge«, fügte sie hinzu.

Matteo Salvini, der Chef der Lega und Teil von Melonis konservativem Bündnis, bezeichnete ihre Äußerungen als »beschämende Arroganz.«

Von der Leyen bezog sich offenbar auf die Empfehlung der Europäischen Kommission vom vergangenen Sonntag, rund 7,5 Milliarden Euro an Finanzmitteln für Ungarn wegen Korruption auszusetzen. Dies ist der erste derartige Fall in der 27 Nationen umfassenden Union, der unter eine neue Sanktion fällt, die die Rechtsstaatlichkeit besser schützen soll.

Die EU führte die finanziellen Sanktionen vor zwei Jahren als Reaktion auf die Aushöhlung der Demokratie in Polen und Ungarn ein, wo Ministerpräsident Viktor Orbán während seiner mehr als zehnjährigen Regierungszeit Gerichte, Medien, Nichtregierungsorganisationen und die Wissenschaft unterdrückte und die Rechte von Migranten, Homosexuellen und Frauen einschränkte.

Von der Leyen geriet auch in die Kritik der polnischen Regierung. Die stellvertretende Justizministerin warf Deutschland vor, die EU zu regieren.