Viganò: Vatikan muss Unterstützung der katastrophalen Corona-Impfung zurückziehen

Die Ergebnisse, die sich jetzt aus den offiziellen Daten ergeben, die in allen Ländern veröffentlicht wurden, die die Massenimpfkampagne angenommen haben, sind unbestreitbar katastrophal.

[Wir bringen eine deutsche Übersetzung des Schreibens von Erzbischof Carlo Maria Viganò an Kardinal Luis Ladaria Ferrer, Präfekt der Glaubenskongregation, über den moralischen Charakter und die physischen Gefahren der COVID-19-Impfungen und die Anweisungen der Kirche an die Gläubigen zu deren Verwendung. Das Original auf LifeSiteNews finden Sie hier.]

***

Eminenz,

Letztes Jahr, am 23. Oktober 2021, habe ich einen Brief an den Präsidenten der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten geschrieben, der auch an Sie gesandt wurde, in dem ich – wie ich es bereits öffentlich getan habe – meine sehr starken Vorbehalte zu verschiedenen äußerst kontroversen Aspekten hinsichtlich der moralischen Legitimität der Verwendung von experimentellen Genseren, die mit Hilfe der mRNA-Technologie hergestellt werden, zum Ausdruck gebracht habe.

In diesem Schreiben, das mit der Unterstützung namhafter Wissenschaftler und Virologen verfasst wurde, habe ich auf die Notwendigkeit hingewiesen, die »Anmerkung zur moralischen Zulässigkeit des Einsatzes einiger Anti-COVID-19-Impfstoffe« zu aktualisieren, und zwar aufgrund der wissenschaftlichen Beweise, die schon damals aufgetaucht waren und zudem von den Arzneimittelherstellern selbst erklärt worden waren.

Erlauben Sie mir, Monsignore, meinen Appell im Lichte der jüngsten Erklärungen von Pfizer vor dem Europäischen Parlament und der Veröffentlichung offizieller Daten durch die Weltgesundheitsorganisationen zu erneuern.

Zunächst möchte ich Sie daran erinnern, dass das Dokument des Dikasteriums, dem Sie vorstehen, am 21. Dezember 2020 verkündet wurde, als noch keine vollständigen Daten über die Art des Genserums und seiner Bestandteile vorlagen und auch noch keine Ergebnisse von Wirksamkeits- und Sicherheitsstudien vorlagen. Der Gegenstand der Note beschränkte sich auf die »moralischen Aspekte der Verwendung von Impfstoffen gegen COVID-19, die aus Zelllinien entwickelt wurden, die aus Geweben von zwei nicht spontan abgetriebenen Föten gewonnen wurden.« Die Kongregation bekräftigte weiter: »Wir haben nicht die Absicht, die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe zu beurteilen, obwohl dies ethisch relevant und notwendig ist, da diese Bewertung in der Verantwortung von biomedizinischen Forschern und Arzneimittelbehörden liegt.« Sicherheit und Wirksamkeit waren also nicht Gegenstand der Note, die sich zwar zu den »moralischen Aspekten der Anwendung« äußerte, es aber nicht für angebracht hielt, sich zur »Moral der Herstellung« dieser Medikamente zu äußern.

Die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der einzelnen Impfstoffe hätte nach einer Versuchsperiode, die normalerweise mehrere Jahre dauert, festgestellt werden müssen. In diesem Fall haben die Gesundheitsbehörden jedoch beschlossen, die Experimente an der gesamten Bevölkerung durchzuführen, und sind damit von der üblichen Praxis der wissenschaftlichen Gemeinschaft, den internationalen Vorschriften und den Gesetzen der einzelnen Länder abgewichen.

Die Ergebnisse, die jetzt aus den offiziellen Daten hervorgehen, die in allen Ländern veröffentlicht wurden, die sich für die Massenimpfkampagne entschieden haben, sind unbestreitbar katastrophal: Es stellt sich heraus, dass die Menschen, die mit dem Versuchsserum geimpft wurden, nicht nur nie vor einer Ansteckung mit dem Virus oder vor schwerwiegenden Formen von Krankheiten geschützt waren, sondern dass sie aufgrund der irreversiblen Beeinträchtigung ihres Immunsystems durch die mRNA-Technologie sogar noch anfälliger für COVID-19 und seine Varianten geworden sind. Die Daten weisen auch auf schwerwiegende kurz- und langfristige Auswirkungen hin, wie z. B. Sterilität, die Verursachung von Fehlgeburten bei Schwangeren, die Übertragung des Virus auf Kinder durch das Stillen, die Entwicklung schwerer Herzkrankheiten wie Myokarditis und Perikarditis, das Wiederauftreten von Krebstumoren, die zuvor geheilt worden waren, und eine ganze Reihe anderer schwächender Krankheiten. Die zahlreichen Fälle von plötzlichen Todesfällen – von denen man bis vor kurzem hartnäckig annahm, sie hätten nichts mit der Impfung mit dem Serum zu tun – zeigen die Folgen wiederholter Dosen, selbst bei jungen, gesunden und körperlich fitten Menschen.

Bei Militärangehörigen, die aus Sicherheitsgründen vom Gesundheitspersonal streng kontrolliert werden, treten nach der Verabreichung des Serums ebenso häufig unerwünschte Wirkungen auf. Zahlreiche Studien bestätigen nun, dass das Serum bei den Empfängern Formen der erworbenen Immunschwäche hervorrufen kann. Weltweit nimmt die Zahl der Todesfälle und schweren Erkrankungen nach Impfungen exponentiell zu. Diese Impfstoffe haben in den letzten dreißig Jahren mehr Todesfälle verursacht als alle anderen Impfstoffe zusammen. Und nicht nur das: In vielen Ländern ist die Zahl derer, die nach einer Impfung gestorben sind, deutlich höher als die Zahl derer, die an COVID gestorben sind.

Die Kongregation für die Glaubenslehre (jetzt Dikasterium) hat sich zwar nicht zur Wirksamkeit und Sicherheit der Seren geäußert, sie aber dennoch als »Impfstoffe« definiert, wobei sie davon ausging, dass sie Immunität verleihen und die Menschen vor aktiver und passiver Ansteckung schützen würden. Dieses Element wurde jedoch durch die Erklärungen aller Gesundheitsbehörden der Welt und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) widerlegt, die nun sagen, dass die Geimpften sich selbst infizieren und andere Menschen stärker anstecken können als die Ungeimpften und dass ihr Immunsystem drastisch geschwächt, wenn nicht sogar ausgeschaltet wurde.

Die als »Impfstoffe« bezeichneten Medikamente entsprechen also nicht der offiziellen Definition eines Impfstoffs, auf die sich die Anmerkung vermutlich bezieht. Ein »Impfstoff« ist definiert als ein Präparat, das die Produktion von schützenden Antikörpern durch einen Organismus hervorruft, die eine spezifische Resistenz gegen eine bestimmte Infektionskrankheit (entweder durch Viren, Bakterien oder Protozoen) verleihen. Diese Definition wurde nun von der WHO geändert, da sie andernfalls nicht in der Lage gewesen wäre, Anti-COVID-Medikamente in die Definition eines Impfstoffs einzubeziehen, da diese Medikamente nicht die Produktion von schützenden Antikörpern induzieren und keine spezifische Resistenz gegen die durch Sars-CoV-2 verursachte Infektionskrankheit verleihen.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein von Graphenoxid sowohl in den Chargen des »Impfstoffs« als auch im Blut der Geimpften inzwischen zweifelsfrei nachgewiesen ist, obwohl es für sein Vorhandensein und seine pharmazeutische Verwendung am Menschen aufgrund seiner Toxizität keine wissenschaftliche Begründung gibt. Die verheerenden Auswirkungen von Graphenoxid auf die Organe von Menschen, die geimpft wurden, sind nun offensichtlich, und es ist wahrscheinlich, dass die Pharmaunternehmen bald zur Verantwortung gezogen werden.

Euer Eminenz wissen sicherlich bereits, dass die Verwendung dieser Technologien mit selbstorganisierenden Graphenoxid-Nanostrukturen auch patentiert wurde, um die Verfolgung und Fernsteuerung von Probanden zu ermöglichen, insbesondere um die Vitalparameter jedes Patienten so zu überwachen, dass sie über das von diesen Nanostrukturen ausgesendete Bluetooth-Signal mit der Cloud verbunden sind. Als Beweis dafür, dass diese Informationen nicht das Ergebnis der Überlegungen einiger Verschwörungstheoretiker sind, wissen Euer Eminenz vielleicht, dass die Europäische Union zwei Projekte, die der technologischen Innovation gewidmet sind, als Gewinner eines Wettbewerbs ausgewählt hat: »Das menschliche Gehirn« und »Graphen«. Diese beiden Projekte werden in den nächsten zehn Jahren mit jeweils einer Milliarde Euro gefördert.

Die Impfstoffe gegen COVID-19 wurden als die einzig mögliche Alternative zu einer tödlichen Krankheit dargestellt. Das war von Anfang an falsch und hat sich auch nach zwei Jahren als falsch erwiesen: Es gab und gibt alternative Behandlungsmethoden, aber sie wurden von den Pharmakonzernen methodisch boykottiert - weil sie billig und für sie nicht profitabel sind - und von wissenschaftlichen Publikationen, die von Big Pharma finanziert wurden, mit Artikeln diskreditiert, die später zurückgezogen wurden, weil sie eindeutig auf gefälschten Daten beruhten.

Darüber hinaus hat sich herausgestellt, dass es sich bei COVID-19 - wie bekannt und wissenschaftlich erwiesen - um eine saisonale Form des Coronavirus handelt, die behandelbar und nicht tödlich ist, eine Form der Grippe, die nur eine minimale Anzahl von Todesfällen bei Menschen verursacht, die bereits eine andere Grunderkrankung haben. Die mehrjährige Überwachung des Coronavirus lässt in dieser Hinsicht keinen Zweifel aufkommen und beseitigt auch das Element eines »gesundheitlichen Notstands«, das als Vorwand für die Einführung der Impfstoffe benutzt wurde.

Internationale Normen besagen, dass ein experimentelles Medikament nur dann für den Vertrieb zugelassen werden kann, wenn es keine andere wirksame Behandlungsalternative gibt. Aus diesem Grund haben Arzneimittelbehörden auf der ganzen Welt die Verwendung von Ivermectin, Hyperimmunplasma und anderen Behandlungen, deren Wirksamkeit nachgewiesen ist, verhindert. Es ist nicht nötig, Monsignore daran zu erinnern, dass alle diese Agenturen, ebenso wie die WHO, fast vollständig von pharmazeutischen Unternehmen und mit ihnen verbundenen Stiftungen finanziert werden und dass auf höchster Ebene ein schwerer Interessenkonflikt besteht.

In den letzten Tagen musste sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vor dem Parlament über die Finanzierung des PNRR (The National Recovery and Resilience Plan) verantworten, die für die Labors in Italien und Griechenland, in denen ihr Ehemann arbeitet, erhalten wurde, ohne zu vergessen, dass dieselbe Präsidentin sich weigerte, dem Europäischen Rechnungshof die Textnachrichten zur Verfügung zu stellen, die sie mit dem CEO von Pfizer, Albert Bourla, über Lieferverträge austauschte und die immer noch nicht offengelegt wurden.

Die Verabreichung des Versuchsserums erfolgte durch einen in der jüngeren Geschichte beispiellosen koordinierten Einsatz von Methoden der Massenmanipulation, die Psychologen bestens bekannt sind. In dieser Operation des Medienterrorismus und der Verletzung der natürlichen Rechte des Individuums, begleitet von unerträglicher Erpressung und Diskriminierung, entschied sich die katholische Hierarchie, sich auf die Seite des Systems zu stellen, indem sie sich zum Förderer der Impfstoffe machte und sogar so weit ging, sie als »moralische Pflicht« zu empfehlen. Die Medien nutzten geschickt die spirituelle Autorität des Papstes und seinen Einfluss in den Medien, um das Mainstream-Narrativ zu bestätigen. Dies war ein wesentliches Element für den Erfolg der gesamten Impfkampagne und überzeugte viele Gläubige, sich aufgrund ihres Vertrauens in den Papst und seine globale Rolle impfen zu lassen.

Die den Angestellten des Heiligen Stuhls auferlegte Impfpflicht, die sich an den Protokollen anderer Länder orientiert, hat die absolute Ausrichtung des Vatikans auf äußerst unvorsichtige und rücksichtslose Positionen bestätigt, die jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehren. Dies hat den Staat Vatikanstadt einer möglichen Haftung seiner Beamten ausgesetzt, was seine Staatskasse zusätzlich belastet; und es ist nicht auszuschließen, dass die Gläubigen Sammelklagen gegen ihre eigenen Seelsorger anstrengen, die zu Verkäufern gefährlicher Medikamente gemacht wurden.

Nach mehr als zwei Jahren hat es die Kirche nicht für nötig gehalten, eine Erklärung abzugeben, um die Note zu korrigieren, die im Lichte neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse inzwischen überholt ist und der die harte Realität der Tatsachen erheblich widerspricht. Die Kongregation für die Glaubenslehre hat sich strikt auf eine Bewertung der Moral des Einsatzes der Impfstoffe beschränkt und dabei die Verhältnismäßigkeit zwischen den Vorteilen des Genserums - die völlig fehlen - und den kurz- und langfristigen unerwünschten Nebenwirkungen, die jetzt vor aller Augen sind, nicht berücksichtigt.

Da nun offensichtlich ist, dass die als Impfstoffe verkauften Medikamente keinen nennenswerten Nutzen bringen und im Gegenteil einen sehr hohen Prozentsatz an Todesfällen oder schweren Erkrankungen verursachen können, selbst bei Personen, für die COVID keine ernsthafte Bedrohung darstellt, kann der Versuch, eine Verhältnismäßigkeit zwischen Risiken und Nutzen nachzuweisen, nicht mehr als gültig angesehen werden, womit eine der Annahmen, auf denen die Note beruhte, hinfällig wird: »Die Moral der Impfung hängt nicht nur von der Pflicht ab, die eigene Gesundheit zu schützen, sondern auch von der Pflicht, das Gemeinwohl zu verfolgen. In Ermangelung anderer Mittel, um die Epidemie zu stoppen oder gar zu verhindern, kann das Gemeinwohl die Impfung empfehlen, insbesondere zum Schutz der Schwächsten und Gefährdetsten« (Nr. 5).

Wir wissen sehr wohl, dass es kein »Fehlen anderer Mittel« gibt und dass das Serum die Epidemie weder stoppt noch verhindert: Das macht den mRNA-Impfstoff, der mit abgetriebenen Zelllinien hergestellt wird, nicht nur moralisch inakzeptabel, sondern auch absolut gefährlich für die eigene Gesundheit und im Fall von schwangeren Frauen auch für die Gesundheit ihrer Kinder.

Wenn die Kirche eine moralische Bewertung der Impfstoffe vornimmt, kann sie es nicht versäumen, die vielen Elemente zu berücksichtigen, die zur Formulierung eines Gesamturteils beitragen. Die Kongregation kann sich nicht auf die allgemeine Theorie der moralischen Rechtmäßigkeit des Medikaments an sich beschränken - eine Rechtmäßigkeit, die angesichts seiner Unwirksamkeit, des Fehlens von Tests seiner Genotoxizität und Karzinogenität sowie der nachgewiesenen Nebenwirkungen völlig fragwürdig ist. Stattdessen muss die Kongregation so schnell wie möglich über diese Tatsache sprechen: Jetzt, da die völlige Nutzlosigkeit der Seren, »die Epidemie zu stoppen oder sogar zu verhindern«, bewiesen ist, darf es nicht mehr verabreicht werden, und es besteht in der Tat eine moralische Verpflichtung für die Gesundheitsbehörden und die Arzneimittelhersteller, es als etwas Gefährliches und Schädliches zurückzurufen, und für die einzelnen Gläubigen, die Impfung abzulehnen.

Ich glaube außerdem, Eminenz, dass es für den Heiligen Stuhl an der Zeit ist, sich endgültig von jenen privaten Einrichtungen und multinationalen Konzernen zu distanzieren, die geglaubt haben, die Autorität der katholischen Kirche nutzen zu können, um das neomalthusianische Projekt der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und des Great Reset des Weltwirtschaftsforums zu unterstützen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Stimme der Kirche Christi sich weiterhin an einem Plan zur Reduzierung der Weltbevölkerung beteiligt, der auf der chronischen Pathologisierung der Menschheit und der Herbeiführung von Sterilität beruht; und dies ist umso notwendiger angesichts des skandalösen Interessenkonflikts, dem der Heilige Stuhl ausgesetzt ist, indem er die Unterstützung und Finanzierung der Architekten dieser kriminellen Pläne akzeptiert.

Eurer Eminenz wird nicht entgangen sein, dass die rücksichtslose Unterstützung der »Psychopandemie«-Erzählung sehr ernste Folgen für die Heilige Kirche hat. Das Ausnutzen der Worte und Ansprachen von Franziskus, um die Gläubigen dazu zu bringen, sich einem Serum zu unterwerfen, das sich nicht nur als nutzlos, sondern sogar als äußerst schädlich erwiesen hat, hat die Autorität des Vatikans ernsthaft in Frage gestellt und ihn dazu veranlasst, eine Behandlung zu propagieren, die auf Daten beruht, die sich als unvollständig und gefälscht erwiesen haben.

Dieses rücksichtslose und wenig transparente Verhalten bedeutete eine Einmischung der obersten kirchlichen Autorität in einen rein wissenschaftlichen Bereich, der stattdessen »in die Zuständigkeit von biomedizinischen Forschern und Arzneimittelbehörden« fällt. Wie sollen nach diesem Verrat gläubige Katholiken und diejenigen, die die Kirche als sicheren Wegweiser betrachten, die Positionen der Kirche mit einem gewissen Maß an Gelassenheit und Vertrauen als zuverlässig und glaubwürdig betrachten können? Und wie wird es möglich sein, den Schaden zu beheben, der denjenigen zugefügt wurde, die sich ohne medizinische Ausbildung oder Kompetenz einer Behandlung unterzogen haben, die tatsächlich ihre Gesundheit beeinträchtigt oder zu einem vorzeitigen Tod geführt hat, und zwar aus dem einzigen Grund, dass sie ihnen vom Papst oder von ihrem Bischof oder von ihrem Pfarrer empfohlen wurde, der ihnen sagte, dass sie nicht in die Kirche kommen, die Messe feiern oder im Chor singen könnten, wenn sie nicht geimpft seien?

Die katholische Hierarchie hat in den letzten Jahren einen Niedergang erlebt, der in direktem Verhältnis zu ihrer Unterstützung der globalistischen Ideologie steht: ihr Engagement für die Impfkampagne ist kein Einzelfall, wenn man die Beteiligung des Heiligen Stuhls an Klimainitiativen - die ebenfalls auf falschen Annahmen beruhen, die nichts Wissenschaftliches an sich haben - und an transhumanistischen Bestrebungen betrachtet.

Aber das ist nicht der Zweck, zu dem unser Herr die Kirche auf die Erde gestellt hat: Sie muss in erster Linie die Wahrheit verkünden und sich von gefährlichen Verwicklungen mit den Mächtigen der Erde fernhalten, und noch mehr mit denen unter ihnen, die der Lehre Christi und der katholischen Moral notorisch feindlich gegenüberstehen. Wenn die Hierarchie sich nicht von dieser unterwürfigen Versklavung löst, wenn sie nicht den Mut und die Würde wiederfindet, gegen die Mentalität der Welt aufzustehen, wird sie überwältigt werden und ihrer eigenen Unfähigkeit zum Opfer fallen, ein Stolperstein und ein Zeichen des Widerspruchs zu sein.

Ich bin sicher, Eure Eminenz, dass Ihr die besondere Schwere dieser Themen sowie die Dringlichkeit eines aufgeklärten Eingreifens, das der Lehre des Evangeliums und dem salus animarum, das die suprema lex der Kirche ist und bleibt, treu bleibt, in Betracht ziehen werdet.

In Christo Rege,

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof

Ehemaliger Apostolischer Nuntius in den Vereinigten Staaten von Amerika

18. Oktober 2022.