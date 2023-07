Vier übergriffige Migranten fast von polnischen Badegästen gelyncht

Die Bereitschaftspolizei musste Tränengas gegen etwa hundert Männer und Jugendliche in Polen einsetzen, die versuchten, vier Einwanderer zu lynchen, die im Verdacht standen, Kinder in einem Schwimmbad sexuell missbraucht zu haben.

Vier Männer wurden am Samstag in einem Schwimmbad in Bytom, Polen, festgenommen, nachdem zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren berichtet hatten, dass sich die Männer ihnen gegenüber unangemessen verhalten hätten. Die Mutter des Mädchens kontaktierte Sicherheitskräfte, die die Männer festnahmen und die Polizei alarmierten.

Als die Polizei am Tatort eintraf, hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, die versuchte, zu den festgenommenen Männern zu gelangen. Die Sicherheitskräfte des Strandes mussten der Polizei dabei helfen, das Gebiet zu sichern, und aufgrund des aggressiven Verhaltens einiger in der Menge setzte die Polizei Schutzschilde und Tränengas ein, berichtet Remix News.

Die vier festgenommenen Männer im Alter zwischen 18 und 55 Jahren sind allesamt georgische Staatsbürger. Die Polizei hat Material von Überwachungskameras sichergestellt und untersucht den Sachverhalt genauer. Einige Videos des Vorfalls werden in den sozialen Medien geteilt. Deutsche Nutzer vergleichen das Vorgehen der Polen mit dem, wie es an Badestellen in Deutschland aussieht, wo arabischer Sex und gewalttätige Mobs ungehindert toben, ohne dass andere männliche Besucher es wagen, einzugreifen.

Das beste Filmmaterial des #Bytomer Lido-Vorfalls, bei dem fast vier georgische Männer gelyncht worden wären, weil sie ein 11-jähriges und ein 13-jähriges Mädchen missbraucht hatten. pic.twitter.com/wSrAqGLIQF – Vereinzelte Vorfälle (@diversity999x), 16. Juli 2023

Während in Deutschland Freibäder No-Go-Areas geworden sind und die Polizei dort wegen Schlägereien und sexuellen Belästigungen von jungen Migranten eingreift, muss die Polizei in den Freibädern Polens ebenfalls eingreifen: Ein wütender Mob von 100 Männern ging dort auf 4… pic.twitter. com/ieUR9QQPT0 — Jan A. Karon (@jannibal_) 16. Juli 2023