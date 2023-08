Wer ist für die Brandstiftung weltweit verantwortlich?

Vier Brandstifterinnen in Kanada verhaftet, zwei auf der Flucht

Während die Regierungsmedien ohne Beweise dem »Klima« die Schuld an den verheerenden Waldbränden in Kanada geben, haben die Royal Mounties in Yellowknife vier junge Aktivistinnen bei versuchter Brandstiftung verhaftet. Die Waldbrände auf Teneriffa gehen scheinbar ebenfalls auf Brandstiftung zurück.

Foto: Twitter

Veröffentlicht: 21.08.2023 - 11:46 Uhr

von Redaktion (et)

In einer offiziellen Pressemitteilung teilteN die Royal Canadian Mounted Police (»Mounties«) in Yellowknife, Nordwestterritorium mit, vier junge Frauen wegen Brandstiftung verhaftet zu haben. Nach einem Anruf um 23:21 h am 15.8. wurden die jungen Damen mit Sprühdosen und Feuerzeugen verhaftet, beim Versuch, weitere Brände zu legen. Noch flüchtig sind zwei schwarzgekleidete Männer, die ebenfalls am Dienstag Abend um ca. 22:03 h bei Long Lake im Nordwesten der Stadt versucht haben, Brände zu legen, so die Mounties. Aus Kanada wurde ein Video gepostet, das junge Männer in der Nähe eines Waldbrandes zeigt (Foto oben). Einer der maskierten jungen Männer sagt dann auf Französisch: »Es ist getan. Wir müssen jetzt weg.« Die Echtheit des Videos konnte nicht bestätigt werden. Die Waldbrände auf der Kanareninsel Teneriffa gehen ebenfalls auf Brandstiftung zurück, berichtet der Daily Express. Laut Regionalpräsident Fernando Clavijo ermittelt die Polizei in drei Fällen. Auf Teneriffa sind seit Dienstag 12.000 Menschen evakuiert worden. Auf Maui, Hawaii musste der Chef des Notfallsystems Herman Andaya zurücktreten, nachdem er zugegeben hatte, den Alarm nicht ausgelöst zu haben. Auf Maui wurde außerdem das Wasser abgedreht, während Bewohner verzweifelt versuchten, ihre Häuser zu retten. Der linke Chef der Wasserwerke M. Kaleo Manuel sagte in einem Video, dass Zugang zu Wasserversorgung nur unter Aspekten der »Gleichstellung» gewährt werden sollte. Manuel ist »Leader Asien-Pazifik« der Obama-Stiftung. Mindestens 114 Menschen sind bei den Bränden um Lahaina am 8.8. gestorben, darunter viele Kinder. 1000 Menschen werden noch vermisst. Die Behörden ermitteln nun zur Brandursache. Die von klimahysterischen Medien gehypten Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos gingen ebenfalls auf Brandstiftung zurück, wie Freie Welt berichtete. Auf Rhodos gab es 2023 100 Verhaftungen wegen Brandstiftung, darunter 10 mit Vorsatz, berichtete Kathimerini.