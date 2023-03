Verurteilung wegen falschem »gendern« gegen Straßenprediger aufgehoben

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

16.03.2023 - 10:59

"Vor der Verhaftung war Dave während seiner Predigt angegriffen, misshandelt und seiner Habseligkeiten beraubt worden. Er wurde daraufhin vor dem Magistratsgericht verurteilt, musste 620 Pfund zahlen und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, obwohl es im Vereinigten Königreich keine gesetzliche Verpflichtung gibt, die von Trans-Personen bevorzugten Pronomen zu verwenden."



Boah, was für eine gruselige Clownswelt. Nicht zu fassen, was in einer aufgeklärten Welt möglich ist. Sie drehen langsam frei; die woken Spinner haben jetzt die Macht, anständige Menschen grundlos ins Gefängnis zu werfen. Ich finde, das geht zu weit. Man wird sie stoppen müssen - bald.



Danke für diesen Beitrag, FreieWelt.net

Er zeigt schön auf, wie weit es schon gekommen ist, und dass diesem angeblichen "Wertewesten" nicht zu trauen ist. Gott mit uns!