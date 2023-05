Verdummung Deutschlands: Immer weniger Bürger für den Arbeitsmarkt geeignet

Kommentare zum Artikel

Croata 03.05.2023 - 08:49 Wenn jemand qualifiziert ist, sich gut benimmt und fleissig Steuer zahlt, soll er die Chance bekommen.

Hier (D) bekommen die Chance NUR die diejenigen die einen GRN Parteibuch haben. Wir haben es gesehen ( Politik ), ich meine, warum sitzt die Frau Emilia Fester in Parlament oder der Callcentar Kevin ?!

Patriot 03.05.2023 - 08:46 Wer den illegalen Bodensatz der Welt aufnimmt, der wird selber zum Bodensatz.



Die, die ohne Schul- und/oder Berufsabschluss da stehen, sind allermeisten integrationsunfähige, dumme Störenfriede, die in ihren Heimatländern auch nicht akzeptiert werden.



In Hamburg, an der Balduintreppe, sieht man die Problemlösung: lauter kriminelle Neger, die harte Drogen handeln. Na, da haben die dann ja doch einen Job gefunden. Und KGE (ebenfalls ohne Berufsausbildung. Letzter Job war Küchenschabe, ähh korrigiere Küchenhilfe) hat sich doch so sehr darauf gefreut.

Croata 03.05.2023 - 08:30 -D.braucht eine neue und gute Regierung und keine Migration.

"Dennoch wird den Bürgern suggeriert, der Fachkräftemangel sei ein Grund, weshalb Deutschland Immigration brauche."



Warum importieren wir ausschließlich Afrikaner oder Muslime ?

Warum werden hier die Menschen diskriminiert ( z.B. ein Mann aus ex. UDSSR Republik kenne ich persoenlich mit Diplom ) darf NICHT seine Frau nach D.holen ( obwohl er fuer sie und die Kinder sorgen kann, der Antrag wurde 2x abgelehnt). Auf andere Seite - die kraeftige Maenner die man hier "Fluechtlinge" nennt, duerfen einfach so, hereinspazieren & bleiben.....



D.braucht 1 neue Regierung. Schluss mit fake Migration!

Siegfried 03.05.2023 - 08:15 Deutschland wird planmäßig gegen die Wand gefahren.

Die Hauptzerstörer sind im eigenen Lande zu finden und stehen im Auftrag der globalen westlichen Finanzoligarchie. Dies betrifft die gesamte etablierte Parteienlandschaft. Sie wollen Deutschland vernichten und werden sich dadurch selber paralysieren.

WER DIESES SYSTEM UNTERSTÜTZT, IST MITSCHULDIG AUCH AN DEN TÄGLICHEN VERBRECHEN DIE BEWUßT IN KAUF GENOMMEN WEDEN UM DIESES LAND, SEINE kULTUR UND DAS VOLK ZU ZERSTÖREN: Die Einwanderer sind der eingesetzte Sprengstoff und nicht die Bereicherung für dieses Menschheitsverbrechen, was durchaus den Auschwitzmorden gleichzustellen ist. Damals waren es 6 Millionen Juden heute werden es 80 Millionen Deutsche und Millionen andere Europäer sein.

Es ist zu hoffen , dass die Russen und Chinesen diesen Treiben des Imperialismus des Westens ein Ende setzen.

Ekkehardt Fritz Beyer 03.05.2023 - 08:09 … „Rekordwerte: Noch nie gab es so viele Schulabgänger ohne Abschluss und junge Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Der Wirtschaft fehlen qualifizierbare Nachwuchskräfte.“ …



Ja mei: Da schon unsere(?) Heißgeliebte(?) eine rekordverdächtige „Groko-Bilanz“ hinterließ



Was war/ist von der Ampel in Weiterführung göttlicher(?) Politik durch ein Ole unter Mithilfe eines auch m. E. baerbockig-verhabeckten Chrischan zu erwarten???