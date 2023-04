Verbot von Verbrenner-Motoren ist historischer Fehler von großer Tragweite

Die meisten Länder der EU sind Staaten mit kurzen Distanzen. Zumindest in den Städten und in den Ballungsgebieten lässt es sich verwirklichen, ausreichend viele Ladestationen für elektrisch betriebene Vehikel zu installieren.

Doch auf dem Lande sieht es schon anders aus. Wer auf dem Bauernhof in der Lüneburger Heide oder Mecklenburg-Vorpommern lebt, wird es schwieriger haben. Noch schwieriger wird es in den ländlichen und abgeschiedenen Regionen Frankreichs und Spaniens, in den Waldgebieten Schwedens und Finnlands. Dort wird das Umherfahren nur noch entlang wichtiger Hauptstraßen möglich sein. Abseits des Weges droht das Strom-Aus. Einen Kofferraum voller Ersatzkanister Sprit mitzunehmen ist dann nicht mehr möglich.