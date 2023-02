USA/Ukraine: Diese zwei Minister bestimmen, wie viele Waffen/Jets Deutschland liefern soll

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

15.02.2023 - 12:09

Dummes Geschwätz, das mit der Stärkung der Ostflanke, wo gerade mal 6 von 30 Heinis in der Lage wären, den Russen etwas entgegen zu setzen.



Hier wird nur ein Popanz aufgebaut um sich selbst Mut zu machen, denn Rußland hat der Nato nicht den Krieg erklärt, nicht einmal der Ukraine, sondern für sie eine Spezialoperation darstellt und daraus machen sie aus den unterbrochenen Eigeninteressen ein Gezedere was nicht mehr normal ist, denn die haben sie über all die Jahre daneben benommen, Rußland war es nicht, hätten sie die Finger mit ihren Umsturzplänen aus der Ukraine heraus gelassen.



Die sind vom Verteidigungspakt auf den Agressionspakt umgestiegen und sind mittlerweile Angriffspartei geworden und die dummen Wähler lassen sich dabei noch ins Bockshorn blasen, wie es schlimmer nicht geht und am Ende bezahlt Europa mit viel Geld oder dem eigenen Leben, wie immer, wenn der Ami mitmischt, weil er eigene Interessen verfolgt und dabei alle mit in den Untergang führt, wenn sie so weitermachen.



Der Allianz kann man übrigens auch nicht so richtig über den Weg trauen, denn niemand kann sich sicher sein, wer in Wirklichkeit die eigene Sache verteidigt, das wird dann im Ernstfall eine Frage der Abwägung und manche sind noch weiter weg von der Front als andere und damit bleibt dann immer noch Zeit zu einer Vereinbarung mit den Russen, damit es einen selbst nicht trifft.