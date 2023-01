Russlands US-Botschafter Anatoly Antonov behauptet, die USA hätten kein Interesse an einem Frieden in der Ukraine und wollten den Krieg verlängern, bis der letzte Ukrainer gestorben sei.

In seiner Erklärung argumentiert Antonov, dass die US-Entscheidung, Kampffahrzeuge nach Kiew zu liefern, bestätigt, dass die USA »nicht einmal versucht haben, auf Russlands Warnungen zu hören«, dass dies ein gefährlicher Weg sei. Der Diplomat behauptet, die USA hätten mit der Unterstützung von »Nazi-Kriminellen« in Kiew 2014 einen »echten Stellvertreterkrieg«" gegen Russland geführt, und die Rede von einem »defensiven Charakter« der Waffenlieferungen an die Ukraine sei längst absurd.

Der russische Botschafter sagt auch, dass westliche Waffenlieferungen ukrainische Rechtsextremisten nur zu »schrecklichen Taten« anfeuern, was nur »ihr Gefühl der Immunität vor der Strafjustiz« verstärkt: »Sie töten weiterhin Zivilisten in den russischen Regionen Donbass, Zaporozhye und Cherson auf sehr zynische Weise«, sagt er. Laut Antonov zeuge das gesamte Vorgehen der US-Administration von »Mangel an politischem Lösungswillen«, und niemand könne mehr Zweifel daran haben, wer für die Verlängerung dieses Konflikts verantwortlich sei.

Die linientreuen westlichen Medien berichten von dieser Kritik an den US-Kriegsplänen - wenig überraschend - nichts. Nachzulesen sind Antonovs Worte daher bei angeblichen »Verschwörungsmedien« wie dem kurdischen Organ ARK oder nicht westlich abhängigen Medien wie den Egyptnews.

Der seit dem Einmarsch der ukrainischen Truppen in die Donbas-Republiken 2014 andauernde Krieg könnte längst beendet sein, sagt Antonov. Russland habe gar kein Interesse an einer Fortsetzung. Aber so lange die Sicherheit der russischen Bevölkerung in der Region nicht garantiert ist und die USA die Fortsetzung des Sterbens der Ukrainer unterstüzten, werden die Waffen seiner Ansicht nach nicht schweigen.