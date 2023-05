China solle eine differenzierte und neutrale Rolle spielen.

Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten erwägen die Möglichkeit einer Beteiligung Chinas an der Lösung des anhaltenden Konflikts in der Ukraine. Der Schritt erfolgt inmitten zunehmender Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, da Russland Truppen entlang der Grenze aufstellt, wie das Wallstreet Journal berichtet.

Quellen zufolge würde der Vorschlag China als Teil einer breiteren internationalen Anstrengung zur Beendigung des Konflikts einbeziehen und möglicherweise eine Rolle beim Wiederaufbau nach dem Krieg spielen. China war zwar nicht direkt in die Ukraine-Krise verwickelt, hat aber seine Besorgnis über die sicherheitspolitischen Auswirkungen des Konflikts zum Ausdruck gebracht und sich in der Vergangenheit an internationalen Friedensbemühungen beteiligt.

Der Vorschlag wurde von einigen US-Beamten unterstützt, die glauben, dass Chinas Beteiligung dazu beitragen könnte, eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern und eine differenziertere Perspektive in die Verhandlungen einzubringen. Andere wiederum sind angesichts der strategischen Interessen Chinas in der Region skeptisch, was das Engagement des Landes zur Lösung des Konflikts angeht.

Der Vorschlag, China in die Ukraine-Krise einzubeziehen, unterstreicht die wachsende Rolle, die China, wenn es um den Plan der Globalisten geht in globalen Angelegenheiten spielen soll. Mit seiner wachsenden wirtschaftlichen und militärischen Macht ist China zu einem wichtigen Akteur in der internationalen Politik geworden und wird von der Politik der USA in dieser Richtung gefördert. De facto spielen die USA mit ihrer Souveränität und spielen ihrem Kontrahenten die Karten zu.