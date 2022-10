»USA, vielleicht gemeinsam mit Polen, für die Lecks in den Pipelines verantwortlich«

Der US-Ökonom sieht die Verantwortlichkeit für die Lecks in den Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 bei den USA. »Es war eine Aktion der USA, vielleicht auch der der USA und Polen«, sagt er in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Bloomberg.

Die USA sind verantwortlich für die Lecks in den Gasleitungen Nord Stream 1 und 2. Das sagt der US-Ökonom Jeffrey Sachs gegenüber dem Nachrichtenportal Bloomberg. Die Sabotage der beiden Leitungen war eine Aktion der USA, ist sich Sachs sicher, »vielleicht auch der USA und Polen«, so Sachs. Als Beweise führt er existierende Radar-Überwachungen an, die zeigen, wie mehrere Helikopter des US-Militärs über den Stellen der Pipelines zeigen, die später die Beschädigungen aufweisen. Diese seien in die Seezone Dänemarks respektive die schwedische Wirtschaftszone eingedrungen, obwohl sie in Danzig stationiert sind.

Sachs führt als Beweis auch die zuvor von der US-Aministration gemachten Äußerungen respektive Drohungen hinsichtlich der wie auch immer gearteten »Beendigung« von Nord Stream 2 an. Sachs steht eigenen Angaben zu folge mit seinem Verdacht nicht alleine. In Gesprächen haben viele andere ihm gesagt, dass sie die USA für verantwortlich für den Sabotageakt gegen die beiden Gasleitungen halten. »Auf der ganzen Welt denken Personen, mit denen ich geredet habe, dass die USA dies getan hat«, sagt Sachs.

Dass es sich bei den Anschlägen auf die Leitungen um einen Sabotageakt handelt, gilt sogar in Brüssel und Berlin in der Zwischenzeit als sicher. Wer dahinter steckt, ist hingegen noch völlig offen. Die Verdachtsmomente gegen die USA als Drahtzieher und womöglich auch als ausführendes Organ werden immer lauter. Die dänischen und schwedischen Behörden haben Sonderkommissionen gebildet, um Licht ins Dunkel zu bringen. Bei der Ampel in Berlin hingegen ziert man sich extrem vor der Aufklärungsarbeit und hält sich überraschend bedeckt bezüglich eines Verdachts gegen die USA. Stattdessen versucht man - fast schon verzweifelt wirkend - Konstruktionen medial zu verbreiten, die Russland die Verantwortung für die Sabotage zuschustern sollen.