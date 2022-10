USA, Russland und Ukraine werfen sich gegenseitig vor, einen Atomkrieg zu riskieren

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

07.10.2022 - 12:38

Der alte Demente Mann (weiß eh nicht was um Ihn passiert) und seine faschistischen Demokratischen Volksgenossen (WEF, Rothschild, Oligarchen) wollen ja um jeden Preis den Untergang der USA verhindern, dabei ist diesen Tyrannen egal ob der Planet untergeht samt allen Lebewesen.

Sie sind der Meinung daß der Kriegsschauplatz Osteuropa ist, aber ich glaube da haben sie sich wie immer vollkommen geirrt. Desweiteren wollen sie ihre absolute Macht über den November hinaus behalten und werden so die Wahlen verhindern (Ausrufung eines Kriegszustand o.ä.). Deutschland & Flintenuschi sind doch nur Baueropfer in diesen Akt sie spielen nur eine untergeordnete Rolle das ist der Preis für die Vernichtung Europas.

Wo sind denn diese ganzen grünen, roten faschistischischen Spinner mit ihren Thesen (kein Krieg, Waffenlieferungen, Vetternwirtschaft usw.) Hoffentlich werden die Völker schnellstmöglich wach in Europa.

Gleichzeitig läuft im Hintergrund die Abschaffung des Geldes durch den Digitalen Finanzkomplex, die Pharmamafia bereitet neue Pandemien vor, der MIK verdient sich Dumm & Dämlich an der Rüstung. Mittlerweile läuft doch im Westen alles dem Ruder und das Volk bezahlt die Zeche mit ihrem Leben. Ob es die Republikaner besser machen wage ich auch zu bezweifeln weil egal welche Politik durch wen auch gemacht wird, sie wird durch andere gemacht - aber nicht von einen Präsidenten, solange das Volk sowas nicht erkennt daß es in einer Diktatur lebt wird die Versklavung der Menschheit vorangetrieben bis sie vollendet ist bzw. als Volk vernichtet ist.