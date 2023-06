Kommentare zum Artikel

Sting 02.06.2023 - 11:54 DIE MEDIEN VERHEIMLICHEN JA AUCH EN WAHREN GRUND WARUM RUSSLAND IN DIE UKRAINE EINMARSCHIERT IST .



SIE REDEN NUR VOM ANGRIFFSKRIEG RUSSLANDS, ABER NICHT DAVON, DAS DIESER VON IHNEN PROVOZIERT WURDE !!



DIE RUSSISCHE OPERATION IN DER UKRAINE IST KEIN ANGRIFFSKRIEG !!



Der eigentliche Krieg in der Ukraine begann bereits 2014 mit der "Farben Revolution", der Putsch in der Ukraine auf dem MAIDAN, der von den USA mit 5 Milliarden Dollar finanziert wurde.



Die in der Ostukraine lebenden Russen durften danach nicht ihre russische Sprache sprechen, sie wurden diskriminiert und bekamen auch keine Renten.



In Massengräben in der Ostukraine fand man tausende von brutal ermordeten Russen mit abgeschlagenen Köpfen.



Die ganzen von Putin vorgeschlagene Friedensabkommen wie Minsk I und II wurden nur zum Zeitgewinn genutzt um die Ukraine für einen Krieg gegen Russland aufzurüsten, wie es Merkel & Hollande selbst zugaben.



Putin hatte gar keine andere Wahl als sein Volk in der Ukraine zu schützen !!

Sting 02.06.2023 - 11:53 Laut US-Uni haben die Kriege der USA in 20 Jahren 4,5 Millionen Menschen getötet



Eine renommierte US-Universität hat untersucht, wie viele Opfer die US-Kriege seit 9/11 gekostet haben. Sie kam auf 4,5 bis 4,6 Millionen Todesopfer.



Man fragt sich, wo die Sanktionen der EU für diese brutalen Angriffskriege der USA sind ????

Sting 02.06.2023 - 11:52 UNO-Menschenrechtsrat gegen Russland-Sanktionen

-



-

Deutsche Medien verschweigen es komplett, wenn in der UNO eine Resolution verabschiedet wird, die sich gegen die Politik des US-geführten Westens wendet.



Resolution gegen einseitige Sanktionen



Der UNO-Menschenrechtsrat besteht aus 47 Mitgliedern und die Abstimmung über die Resolution fiel eindeutig aus: 33 Staaten haben dafür gestimmt, 13 dagegen und ein Staat (Mexiko) hat sich enthalten.



Die 13 Staaten, die gegen die Resolution gestimmt haben, waren wenig verwunderlich NATO-Mitglieder und andere Satelliten-Staaten der USA, die weltweit führend bei der Verhängung einseitiger (und damit völkerrechtswidriger) Sanktionen sind.



Bei den 13 Staaten handelte es sich um: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Georgien, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Rumänien, Tschechien, Ukraine, Großbritannien und die USA.



Ein völkerrechtswidriges Mittel Sanktionen sind laut UN-Charta, die die Basis des geltenden Völkerrechts darstellt, nur dann erlaubt, wenn sie vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen werden.



Alle anderen einseitig verhängten Sanktionen sind ein Verstoß gegen das Völkerrecht, wie wir in der UNO

Sting 02.06.2023 - 11:51 AUCH EIN ALTER ARTIKEL DER AUFZEIGT WIE VERLOGEN DER WESTEN HEUTE IST



Unbeirrbar auf dem falschen Weg: EU pumpt weitere Milliarden in die Ukraine







EU-pumpt-weitere-Milliarden-in-die-Ukraine

–

| Veröffentlicht: 28.04.15 I 02:03 Uhr |



Mit viel Pathos haben sich die EU-Spitzen und die ukrainische Regierung bei einem Gipfel in Kiew auf die Schultern geklopft. Die Assoziierung soll vorangetrieben werden.



Die Nato-Partnerschaft hat begonnen. Visa-Freiheit heißt das gemeinsame Ziel. Bezahlt wird der Fortschritt mit weiteren 1,8 Milliarden aus europäischen Steuergeldern. Eine Kontrolle der Verwendung der Gelder findet nicht statt. So sieht Politik aus, die sich selbst ad absurdum führt.

–

Die Mahnungen von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, Russland in die Umsetzung des Assoziierungsabkommens einzubeziehen, werden ignoriert. Russland kommt in dem Dokument ausführlich nur zweimal vor:



Zum einen wird festgestellt, dass die Russen die einzigen Rechtsbrecher sind (Krim), dass sie weiter die Ukraine destabilisieren wollen und dass natürlich nur die Russen die Waffenruhe brechen.



Tatsächlich hat der russische Außenminister Sergej Lawrow noch am Montag ausdrücklich gesagt, die Russen wollten die Einheit der Ukraine und verlangten, dass die russische Volksgruppe Minderheitenrechte erhalten, die den internationalen Standards entsprechen.



Doch die EU und die Ukraine erklären einfach das Gegenteil und behaupten, Russland sei ein dauerhafter Aggressor, dem Einhalt zu gebieten sei und dessen Völkerrechtsverletzungen man niemals anerkennen werde.



Vom Schutz der Minderheiten ist nur die Rede, wenn die Russen beschuldigt werden, die Krim-Tataren schlecht zu behandeln.



Leider kann man die groteske Veranstaltung nicht damit abtun, dass Politiker eben Reden halten, die meist das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrieben sind: Die EU-Kommission betont auf ihrer eigenen Website, dass die Ukraine mehr Geld von den europäischen Steuerzahlern erhalte als jedes andere Drittland in so kurzer Zeit.



Poroschenko betonte denn auch, dass es großartig sei, dass die Ukraine nun weitere 1,8 Milliarden Euro erhalte – das fünfte Kredit-Paket. Griechenland hat es, obwohl schon Mitglied, erst auf zwei sogenannte „makroökonomische Hilfsprogramme (MFA)“ bekommen.



Es ist völlig unklar, warum die europäischen Steuergelder ohne jegliche Kontrolle in die Ukraine fließen. Selbst die EU-eigenen Behörden räumen ein, dass sie nicht wüssten, was mit dem Geld geschieht.

Sting 02.06.2023 - 11:50 GRÜNE - SPD - FDP - CDU sind allsamt NAZIS auf Befehl der USA die Russland EROBERN WILL um sich deren BODENSCHÄTZE anzueignen!



ICH VERACHTE DIESE PARTEIEN UND WERDE SIE NIEMALS MEHR WÄHLEN; SONDER WO ES GEHT BEKÄMPFEN !!!

Sting 02.06.2023 - 11:49 SO SCHRIEB DIE WESTPRESSE NOCH VOR JAHREN - JETZT SIND DIE UKRA-NAZIS HEILIGE



Doppelmord an Maidan-Gegnern



Ukrainische Nationalisten brüsten sich mit Attentaten







Zwei Tage nach den Morden an prorussischen Oppositionellen bekennt sich eine ukrainische Gruppe zu den Taten – und kündigt weitere an. Sie widerlegt damit die Theorie, Russland könnte hinter den Attentaten stehen.



17.04.2015, 21.52 Uhr



Eine nationalistische Gruppe namens Ukrainische Aufständische Armee (UPA) hat sich zu den Morden an ukrainischen Oppositionellen bekannt. Das geht aus E-Mails hervor, die an den Oppositionsblock im Parlament und den Kiewer Politologen Wladimir Fesenko adressiert waren.



In den E-Mails drohte die Organisation damit, weitere „antiukrainische“ Personen zu töten, sollten diese das Land nicht binnen 72 Stunden verlassen. Das Ultimatum läuft demnach am Montagabend aus.



Am Mittwoch waren innerhalb weniger Stunden zwei prominente Maidan-Kritiker getötet worden:



Der prorussische Journalist Oles Busina und der Ex-Abgeordnete Oleg Kalaschnikow, einst führender Funktionär der „Partei der Regionen“ des gestürzten Präsidenten Wiktor Janukowytsch.

Sting 02.06.2023 - 11:49 Bereits 1990/91 wurde Russland im Rahmen der Deutschen Wiedervereinigung von Baker & Genscher zugesagt, dass sich die NATO nicht über die Grenzen Deutschland ausdehnen wird.



Wie wir alle wissen haben sich weder die USA noch Deutschland an die Zusage gehalten !!

Croata 02.06.2023 - 11:38 "...können sie selbst entscheiden, was sie damit machen wollen.... "

Na klar - "Andere" sollen kämpfen und sterben, es war schon immer so....