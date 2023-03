USA erhöhen Anteil an weltweiten Waffenexporten auf 40 Prozent

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Gläubige stellen sich gegen Vertreibung von Mönchen durch Selenskyj-Regime - - (David Berger) Bis zum 29. März soll die Ukrainische Orthodoxe Kirche (UOK) ihr weltweitbekanntes Zentrum, das Höhlenkloster in Kiew räumen. So ein Beschluss der Selenskyj-Regierung. Heute läuft das von der Regierung gestellte Ultimatum aus, bis zu dem dem Kloster Zeit gegeben wurde, Vertreter in eine Kommission zu entsenden, welche die Übergabe regelt. Das Höhlenkloster ist sozusagen der „Vatikan“ der UOK, das geistliche Zentrum für die meisten Gläubigen, Priester und Klöster des Landes. Gilt in der Ukraine Religionsfreiheit? Während die Regierung in Kiew dem Kloster „Sabotage für Russland“ vorwirft, scheint die UOK schlicht ein weiteres Opfer der brutalen Missachtung der Menschenrechte durch das Selenskyj-Regime. Bereits Anfang Januar hatte Selenskyj dem Kloster alle Gottesdienste verboten. Ein Protest aus dem Vatikan oder von anderen religiösen Führern war bislang nicht zu hören. :::ALLES LESEN !!

14.03.2023 - 12:44

Seymour Hersh: "US-Politik von Hass auf Putin getrieben"

Der preisgekrönte US-Journalist Seymour Hersh, der im Februar mit einer Enthüllungsgeschichte zu den Nord-Stream-Anschlägen für Aufsehen sorgte, übt Kritik an Washington.



Er wirft der US-Regierung in einem Interview vor, sich “unprofessionell” und wie “Kalte Krieger” zu verhalten.



Laut dem US-Enthüllungsjournalisten und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh zeichnet sich die aktuelle US-Außenpolitik vor allem durch eine “völlige Idiotie” aus.



In einem Interview mit dem staatlichen chinesischen Sender CGTN sagte Hersh, die US-Regierung sei so sehr vom Hass auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zerfressen, dass sie “in schlechte Entscheidungen stolpere”.



Hersh hatte im Februar mit einem Artikel für Aufsehen gesorgt, in dem er dem derzeitigen US-Präsidenten Joseph Biden vorwirft, die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines vom 26. September 2022 Monate vorher in Auftrag gegeben zu haben.



Der Journalist bezeichnete diese mutmaßliche Entscheidung in Washington, D.C. als eine der “dümmsten” der USA seit Jahren.



Der Fehler sei jedoch nicht auf einen Mangel an Intelligenz bei den Spitzenbeamten in Bidens Regierung zurückzuführen, darunter beim Außenminister Antony Blinken und dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, so Hersh weiter in dem Interview.



Die Spitzenbeamten der US-Regierung “haben alle ein hohes Maß an Intelligenz”, meinte Hersh und fügte erläuternd hinzu:



“Ich glaube, sie werden von ihrem Hass auf alles, insbesondere auf Putin, und auch auf den Kommunismus an sich getrieben.



Sie sind so kalte Krieger, sie sind wirklich nicht bei Sinnen. Das bringt sie dazu, dumme Dinge zu tun.” ...ALLES LESEN !!