USA: »Bidenflation« beschleunigt sich im Januar

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

01.03.2023 - 09:33

… „Kerngüter – ohne Nahrungsmittel und Energie – stiegen um 0,1 Prozent und im Jahresvergleich um 1,4 Prozent. Die Preise für neue Autos und Lastwagen stiegen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent und im Jahresvergleich um 5,8 Prozent. Die Preise für Kleidung stiegen im Monatsvergleich um 0,8 Prozent und im Jahresvergleich um 3,1 Prozent. Die Preise für gebrauchte Autos fielen um 1,9 Prozent und sind im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Prozent gesunken.“ …



Könnte das nicht auch ein wesentlicher Grund für den internen Streit der Amis um das „US-Gesetz zur Bekämpfung der Inflation“ sein?



„Es sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Subventionen und Steuergutschriften sind daran geknüpft, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren. Die Europäer werfen den USA daher Protektionismus vor. Vergangene Woche hatte Präsident Joe Biden nach einem Gespräch mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron eingeräumt, dass es in dem Gesetz wohl kleinere Mängel gebe. Gleichzeitig hatte die US-Regierung erklärt, keine nachträglichen Änderungen vornehmen zu wollen“!





Aus Angst davor, die Europäer – besonders aber die Deutschen - könnten dadurch entlastet werden???