USA: 52% der demokratischen Wähler geben »woke«-Politikern Schuld an Kriminalität

Die US-Wähler wurden gefragt, ob ihnen das Programm der Republikaner, die Grenzen für illegale Einwanderer zu schließen, die Inhaftierung von Kriminellen zu verstärken und die Ausgaben des Staates zu senken, zusagt, berichtet Slay.

60% der Wähler gaben an, dass ihnen diese Maßnahmen zusagen. Allerdings sagten nur 45% der Wähler der Demokraten, dass ihnen dieses Programm zusagt. Aber es kommt noch schlimmer für die Demokratische Partei, denn die Umfrage ergab, dass 52% der Demokraten sagen, die steigende Kriminalität sei »die Schuld der ‚woke‘ Politiker«.

Eddie Zipperer, Professor für Politikwissenschaft, hat die Zahlen analysiert: »Interessante Zahl aus der neuen Harvard-Harris-Umfrage: Die Polizei ist eine der beliebtesten US-Institutionen mit einer Nettogunst, die 19 Punkte höher ist als die CDC, 24 Punkte höher als das FBI, 33 Punkte höher als das DOJ und 83 Punkte höher als die Antifa.«

»Das erklärt, warum die Demokraten jetzt so tun, als hätten sie die Polizei die ganze Zeit unterstützt. Die Wähler sagen, dass die Demokraten sich am meisten auf den 6. Januar konzentrieren, der auf Platz 19 der wichtigsten Themen des Landes steht. Dann die Rechte der Frauen, die auf Platz 5 rangieren. Dann das Klima, das auf Platz 8 rangiert,« fügte Zipperer hinzu.

36% der GOP sagen, dass Bidens Wahl im Jahr 2020 unrechtmäßig war, aber 32% der Demokraten sagen, dass Trumps Wahl im Jahr 2016 unrechtmäßig war