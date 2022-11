US-Senator Tom Cotton: Niedergang der USA ist kein Zufall

Der absichtlich herbeigeführte Niedergang der USA von den Demokraten ist Teil eines Plans - der US-Senator Tom Cotton erklärt die Hintergründe.

Cotton reflektierte über sein neuestes Buch, Only the Strong: Reversing the Left's Plot to Sabotage American Power, in dem er die allgemeine Antipathie der Linken gegenüber den Vereinigten Staaten hervorhebt, mit einer besonderen Feindseligkeit gegenüber den in der Verfassung verankerten Freiheiten der Menschen und den entsprechenden Einschränkungen und Aufteilungen der staatlichen Macht. Er brachte die ideologische Verachtung der Linken für Amerika mit dem von den Demokraten verursachten nationalen Verfall in Verbindung, wie Breitbart News berichtet.

Er erklärte: »Es ist nicht Joe Bidens Pech, dass er zufällig im Amt ist, wenn wir eine Inflation von 13 Prozent oder Benzinpreise von fünf oder sogar sechs Dollar pro Gallone in einigen Staaten haben. Das Gefühl des Niedergangs, das die meisten Amerikaner haben, ist, noch einmal, kein Zufall. Es ist nicht ungewollt. Es ist ein gewollter Niedergang.«

Cotton erläuterte den historischen Kontext der Feindseligkeit der Linken gegenüber den Gründungswerten Amerikas.

»Die fortschrittliche Linke ist - seit hundert Jahren - Amerika gegenüber bestenfalls ambivalent", sagte er. "Viele sind offen kritisch oder sogar feindselig gegenüber Amerika, aber sie sind alle feindselig gegenüber den Quellen der amerikanischen Macht: ein starkes Militär; eine starke, florierende, wachsende Wirtschaft; amerikanische Energieproduktion und Unabhängigkeit; souveräne Grenzen und Handlungsfreiheit in der Welt; das Eintreten für Freunde; das Eintreten gegen Gegner wie China.«

Er schloss: »Jedes Mal, wenn ein progressiver Demokrat ins Weiße Haus einzieht, verfolgen sie eine Politik, die die Quellen der amerikanischen Macht untergräbt, und mit Bill Clinton und vor allem Barack Obama - dem ideologischsten Mann, der seit Wilson Präsident war - und Barack Obamas Stellvertreter Joe Biden ist es nur noch schlimmer geworden.«

Cotton brachte die Verachtung der Linken für die Gründung Amerikas mit ihrer ideologischen Vorstellung von einer formbaren menschlichen Natur in Verbindung. Er stellte fest, dass das Streben der Linken nach utopischen Visionen und der Vervollkommnung des Menschen die philosophische Grundlage für eine endlose Zentralisierung von Macht und staatlicher Kontrolle bildet.

Er bemerkte: »Eine grundlegende Prämisse der progressiven Bewegung war, dass unsere Gründer in einer zeitgebundenen Ära gelebt haben, dass sie nicht über den Horizont sehen konnten, dass der wissenschaftliche und technologische Fortschritt kommen würde, dass Darwin die wissenschaftliche Welt neu ausrichten würde. Sie hatten diese törichte Vorstellung, dass wir gottgegebene natürliche Rechte haben, dass wir eine feste menschliche Natur haben, die sich nie ändert.«

Er schloss: »Man könnte Utopien erreichen oder zum Garten zurückkehren. Man brauchte keine dummen Dinge wie die Gewaltenteilung, die gegenseitige Kontrolle oder den Föderalismus. Deshalb ist Wilson auch der Schutzpatron des riesigen Verwaltungsstaates, den wir heute haben, in dem angeblich neutrale, überparteiliche wissenschaftliche Experten all die verschiedenen Konflikte, Spannungen oder Bedürfnisse unserer Gesellschaft sorgfältig abwägen können, während die gewählten Volksvertreter dies mit diesen kritischen verfassungsrechtlichen Beschränkungen tun.«