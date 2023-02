US-Senator Ted Cruz: FBI müsse Hunter Bidens Haus durchsuchen

Der Sohn des Präsidenten wurde wegen seines Drogenkonsums, zwielichtiger Geschäfte im Ausland und überhöhter »Mietzahlungen« an seinen Vater für Büroräume in Washington DC unter die Lupe genommen.

Senator Ted Cruz sagte am Sonntag, dass das FBI das Haus und das Büro von Hunter Biden nach geheimen Dokumenten durchsuchen sollte, wie The Hill berichtet.

Verschlusssachen wurden in Bidens Haus in Delaware und in einem Büro, das er früher in Washington, DC, genutzt hat, gefunden.

»Es scheint, dass er geheime Dokumente hinterlässt, wo immer er hingeht. Und wir wissen auch, dass Hunter Biden zeitweise genau diese Orte als seinen Wohnsitz angegeben hat«, sagte Cruz.

Der Sohn des Präsidenten wurde wegen seines Drogenkonsums, zwielichtiger Geschäfte im Ausland und überhöhter »Mietzahlungen« an seinen Vater für Büroräume in Washington DC unter die Lupe genommen.

»Ich glaube auch, dass es für das FBI von entscheidender Bedeutung ist, die Wohnungen, das Haus und das Büro von Hunter Biden zu durchsuchen, um sicherzustellen, dass sich dort keine geheimen Dokumente befinden, angesichts all der Beweise, die sich häufen. Wir müssen herausfinden, wer wann Zugang zu was hatte«, sagte Cruz.

The Hill berichtet: »Cruz stützte seinen FBI-Vorschlag am Sonntag auf Berichte über eine E-Mail aus dem Jahr 2014 von Hunter Biden an seinen ehemaligen Geschäftspartner Devon Archer, in der es um die Destabilisierung in der Ukraine ging, was, wie er behauptete, den natürlichen Schluss zulässt, dass der Sohn des Präsidenten Zugang zu einigen geheimen Informationen gehabt haben könnte. Hunter Bidens Zeit bei dem ukrainischen Energieunternehmen Burisma steht ebenfalls im Mittelpunkt der GOP-Untersuchungen.«