»Sleepy-Joe« Biden ist durch ausländisches Geld kompromittiert und eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Das ist die Überzeugung der US-Repubilkaner, deswegen leiten sie jetzt Ermittlungen gegen ihn ein.

Nur wenige Tage nach denen die US-Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus erhalten haben, kündigen sie die längst fälligen Ermittlungen gegen Vater »Sleepy-Joe« Biden und gegen seinen Sohn, den drogensüchtigen und schwerkriminellen Hunter Biden an. Hintergrund sind die krummen Geschäfte der Biden-Familie sowohl in der Ukraine wie auch mit den Kommunisten in China. Geklärt werden soll bei diesen Untersuchungen, in welchem Umfang der Vater von ausländischem Geld kompromittiert ist und ob und in welchem Maße er eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt.

Zuvor konnten die US-Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus eine solche Untersuchung immer abbüglen. Die Vorwürfe entkräften konnten sie allerdings nicht. Es gibt eine große Anzahl an Belegen und Beweisen, die nachhaltig die Verstrickungen des Biden-Clans in kriminelle Aktivitäten und in höchst dubiose finanzielle Transaktionen mit kriminellen Figuren, vor allem aus der korrupten Ukraine und dem kommunistischen China, bestätigen.

Die gegen beide Bidens im Raum stehenden Vorwürfe der kriminellen Kinderschändung sind nicht Bestandteile der Ermittlungen. Es gehe ausschließlich um ausländische Geldgeschäfte, so der potenzielle Vorsitzende des Untersuchungsgremiums, James Comer.

»Sleepy-Joe« hat in der Vergangenheit immer wieder abgestritten, mit seinem Sohn auch nur über ausländische Geschäfte gesprochen zu haben. Inwieweit das glaubhaft ist und ob das Gremium diese Aussagen entkräften und das Gegenteil beweisen kann, wird sich nun klären.