US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez verbreitet Verschwörunstheorien gegen Elon Musk

Ocasio-Cortez behauptete in einem Tweet am Mittwochabend, dass ihre Twitter-Benachrichtigungen nicht mehr funktionierten, nachdem Musk auf ihre Kritik geantwortet hatte.

Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) erweiterte am Donnerstagnachmittag ihre unbegründete Verschwörungstheorie, nachdem Twitter-CEO Elon Musk ihre Beschwerden darüber verspottet hatte, dass sie 8 Dollar pro Monat für Premium-Dienste auf der Plattform zahlen muss, wie The Daily Wire berichtet.

Ocasio-Cortez behauptete in einem Tweet am Mittwochabend, dass ihre Twitter-Benachrichtigungen nicht mehr funktionierten, nachdem Musk auf ihre Kritik geantwortet hatte, und unterstellte ohne Beweise, dass Musk persönlich eingegriffen habe, um ihr Konto zu stören.

»Auch meine Twitter-Erwähnungen/Benachrichtigungen funktionieren heute Abend nicht, also wurde ich per SMS informiert, dass ich einem gewissen Milliardär unter die Haut gegangen zu sein scheine«, behauptete sie. »Nur zur Erinnerung: Mit Geld kann man sich nicht aus der Unsicherheit herauskaufen, Leute.«

Ocasio-Cortez wiederholte diese Behauptungen in einem Video, das sie auf Instagram postete, und sagte: »Ich war auf einer Gemeindeveranstaltung in der Bronx in Coop City, und als ich nach Hause kam, sah ich eine SMS von meinem Team, in der stand: ‚Hey, sag Bescheid, wenn du Hilfe mit diesem Elon-Zeug brauchst.‘«

»Und ich dachte: 'Was?' Ich rief also meine Twitter-App auf, und sie war weg. Wenn man seine Erwähnungen und so weiter aufruft, ist da buchstäblich ein leerer Bildschirm«, fuhr sie fort. »Völlig weg. Und ich dachte mir: ‚Hmm, das ist komisch‘. Es stellte sich heraus, dass wir einem gewissen kleinen Milliardär unter die Haut gegangen sind.«

Ocasio-Cortez twitterte einen Screenshot von dem, was sie gestern Abend auf ihrem Handy gesehen haben will.

»Yo @elonmusk, solange ich deine Aufmerksamkeit habe, warum sollten die Leute 8 Dollar bezahlen, nur damit ihre App gelöscht wird, wenn sie etwas sagen, was dir nicht gefällt? So sieht meine App aus, seit ich dich gestern mit meinem Tweet verärgert habe. Was ist gut? Das scheint mir nicht sehr freiheitlich zu sein.«

Viele Twitter-Nutzer, die die Twitter-App verwenden, stoßen von Zeit zu Zeit auf den Bildschirm, den Ocasio-Cortez gepostet hat, weil sie sich in einem Gebiet mit schlechtem Internet-Service befinden. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass etwas Schändliches passiert ist.