US-Nachrichtenagentur feuert James LaPorta

James LaPorta war Journalist bei der US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Offenbar wollte er sich irgendwie wichtig machen oder auch einmal eine Schlagzeile produzieren. Jedenfalls verbreitete er nach dem Einschlag einer Rakete in Polen, dass angeblich die Russen diese Rakete abgefeurt haben. Jetzt wurde er gefeuert.

Das Phänomen, sich wichtig machen zu wollen, vor allem mit Kriegshetze und anti-russischer Propaganda, ist heutzutage weit verbreitet. Den meisten dieser Hetzer fällt in der Regel lediglich ihre eigene krude Sicht- und Denkweise auf die Füße. Manchmal allerdings, wenn man es zu sehr übertreibt, kann es einen auch den Job kosten. So wie jetzt James LaPorta, der zuvor Journalist bei der US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) war.

AP hat jetzt James LaPorta gefeuert, weil der Russland wissentlich fälschlicherweise als Hintermänner der Bombardierung eines polnischen Dorfes bezeichnet hatte, schreibt die New York Post.

Die Nachricht, dass eine angebliche russische Rakete das polnische Dorf Przewodow an der Grenze zur Ukraine angegriffen hatte, schlug vergangene Woche ein wie eine Bombe. Viele äußerten sich besorgt, dass dies der Ausgangspunkt für den Dritten Weltkrieg sein könnte. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass es sich um eine ukrainischen Rakete handelte, die in dem Dorf niederging und zwei Menschen tötete.

AP veröffentlichte als erstes Medium einen Artikel des Reporters James LaPorta, in dem eine ältere aber anonyme amerikanische »Geheimdienstquelle« angeblich bestätigte, dass Russland hinter dem Angriff steckte. Diese Mitteilung wurde dann von den Briten und anderen Medien genutzt, um die Russen als verantwortlich zu benennen. LaPorta wollte eine Schlagzeile schaffen und setzte dieMär der angeblichen russischen Rakete in die Welt.

Die Nachrichtenagentur hat sich nun entschieden, James LaPorta zu feuern. Die AP verweist auf ihre Politik, dass in der Regel mindestens zwei Quellen zitiert werden müssen, wenn die Quellen anonym sind. Darüber hinaus soll LaPorta die Redakteure irregeführt haben, indem sie behauptete, ein leitender Redakteur habe seinen Artikel bereits genehmigt.