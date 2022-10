US-Laboratorium entwickelt tödliches Affenpockenvirus

Ein staatliches Labor in Maryland in den Vereinigten Staaten plant die Herstellung eines Hybridstamms des Affenpockenvirus, der tödlicher ist als der Stamm, der derzeit unter schwulen Männern zirkuliert. Das berichtet die Daily Mail.

Die von der amerikanischen Gesundheitsbehörde NIH finanzierte Studie wird zwei Stämme des Affenpockenvirus kombinieren, um es tödlicher zu machen. Danach müssen Mäuse mit dem neuen Hybridvirus infiziert werden. Der Zweck soll sein, die Entwicklung besserer Medikamente gegen Affenpocken für den Menschen voranzutreiben. Doch Kritiker warnen vor den Gefahren des Experiments.

Richard Ebright, ein Mikrobiologe an der Rutgers University in New Jersey, sagte der Daily Mail, dass der modifizierte Virus »ein außergewöhnlich hohes Risiko« für die Öffentlichkeit darstellt, wenn er versehentlich nach Außen dringen würde.

Ähnliche Experimente mit dem Coronavirus wurden vor dem Ausbruch von Covid-19 durchgeführt, und eine Theorie besagt, dass das Virus, das Covid-19 verursachte, ursprünglich aus einem solchen Labor in Wuhan ausgetreten ist.

Aufkommende Kritik prallt an der NIH wie auch den Labor-Betreibern ab. Sie behaupten, die Arbeit und die Entwicklung tödlicher Affenpockenstämmme könne »unser Verständnis von Covid und der Behandlung und Impfung dagegen verbessern.« Damit stehen diese »Experten« allerdings relativ allein auf weiter Flur.

Das Risiko eines Lecks, wie es vermutlich auch für die Ausbreitung des Covid-Virus im Labor in Wuhan verantwortlich ist, sei in Relation zu dem Nutzen und den möglicherweise zu gewinnenden Kenntnissen um ein Mehrfaches höher. Sie appellieren an die Gesundheitsbehörde, diese Versuche zu unterbinden respektive nicht fortzusetzen.

Hauptverantwortlich für diese Studie ist der Chef der NIH respektive NIAID. Das ist kein geringerer als der »US-Drosten« Anthony Fauci.