US-Investor steckt hinter Habeck-Netzwerk und Graichen-Clan

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

04.05.2023 - 12:17

So langsam wird es sichtbar, die USA übernehmen die Verwaltung ihres Besatzungsgebietes durch eigenes Personal, weil sie ihren Vasallen und Colaborateuren immer mehr mißtrauen.

Allein die Menge der US-Institude in Berlin dürfte selbst die der deutschen Regierungsbehörden bei weitem übersteigen.

Allein das stetig fallende Intelligenzniveau der letzten Jahrzehnten in den BRD-Führungsetagen, zeigen die Steuerung dieser sogenannten Demokratie und des sogenannten Rechtsstaates durch die USA. Den Deutschen ergeht es jetzt wie den Ureinwohnern der USA; einsperren , bevormunden, ausplündern und dezimieren.