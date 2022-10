US-Defizit steigt um 562% dank Bidens Erlass von Studentenschulden

Erlass von Studiengebühren kostet den Steuerzahler 1 Milliarde Dollar.

Das monatliche Defizit des Bundeshaushalts ist im Vergleich zum September letzten Jahres um 562 Prozent gestiegen. Dies geht aus Zahlen des Finanzministeriums hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden und hauptsächlich auf den Plan von Präsident Joe Biden zum Erlass von Studentenschulden zurückzuführen sind, wie The Washington Free Beacon berichtet.

Das Defizit stieg insbesondere im letzten Monat des Haushaltsjahres 2022 an, wie die Associated Press berichtete, und zwar wegen Bidens Plan, Millionen von Amerikanern ihre Studienkredite zu erlassen, was die Steuerzahler laut dem Penn Wharton Budget Model mehr als 1 Milliarde Dollar kosten wird.

Biden lobte am Freitag seine Regierung dafür, dass sie das Gesamtdefizit seit dem letzten Jahr auf 1,4 Billionen Dollar gesenkt hat, obwohl das Congressional Budget Office den Rückgang auf die Beendigung der Ausgaben aus der Pandemiezeit und eine Erhöhung der Einkommenssteuer zurückführte. Biden behauptet weiterhin, dass »unsere Wirtschaft verdammt stark ist«, während die Inflation in die Höhe schießt und eine Rezession droht.

»Der gesamte Rückgang des Defizits zwischen 2021 und 2022 ist auf das Auslaufen der befristeten Corona-Entlastung zurückzuführen, nicht auf eine neue Ära der fiskalischen Verantwortung«, sagte Maya MacGuineas, Präsidentin des Komitees für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt, in einer Erklärung am Freitag. »Tatsächlich wäre das Defizit um fast 400 Milliarden Dollar niedriger gewesen, wenn die Biden-Administration nicht beschlossen hätte, im August einen inflationären, kostspieligen und regressiven Plan zur Streichung von Studentenschulden zu erlassen.«