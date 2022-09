US-Autor: Grüne für Europa gefährlicher als Putin

US-Bestseller-Autor und Ex-Kriegsreporter Michael Yon sieht auf Europa neben der Energiekrise auch noch eine Lebensmittelkrise zukommen. Denn ohne ausreichend Erdgas gerät die Düngemittel-Industrie in Not.

Schon jetzt warnen Institutionen aus aller Welt vor Lebensmittelengpässen. Denn der Krieg in der Ukraine führt dazu, dass die Ukraine und Russland weniger Getreide exportieren. Doch damit nicht genug: Weil wegen der Erdgas-Embargos gegen Russland die Düngemittel-Industrie in eine Schieflage geraten ist und die Landwirtschaft zu wenig Kunstdünger zur Verfügung hat, drohen im nächsten Jahr große Ernteausfälle und eine Verschärfung der Lebensmittelknappheit auch in Europa.

Davor warnte der US-Bestseller-Autor und Ex-Kriegsreporter Michael Yon bei seinem Besuch in Europa im Gespräch mit dem österreichischen Exxpress-Magazin. Er sieht Engpässe sowohl auf Europa als auch auf Länder der Dritten Welt zukommen: »Ohne Gas keine Düngemittel, ohne Düngemittel wesentlich weniger Nahrung für alle.« Er habe zuvor das Werk des größten deutschen Düngemittel-Herstellers besucht und sich ein eigenes Bild von der Lage gemacht. Bereits 70 Prozent der Düngemittel-Hersteller hätten ihre Produktion reduziert, erklärte er. Wenn diese Entwicklung so weitergehe, könnte im nächsten Jahr rund zwei Milliarden Menschen von Hunger bedroht sein. Die Krise werde die Migrationsbewegungen weiter anheizen.

Michael Yon ist entsetzt über die Politik der Grünen, besonders in Deutschland. Er könne nicht verstehen, dass in einer solchen Lage die Kernkraftwerke nicht wieder hochgefahren werden: »Das ist doch Wahnsinn. Die Grünen sind für Europa gefährlicher als Putin.«