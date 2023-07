Unter der Ampel-Regierung droht Deutschland das wirtschaftliche Schlusslicht zu werden

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

14.07.2023 - 09:10

… »Die Deindustrialisierung Deutschlands schreitet voran. Schlüsselindustrien wie die Automobil- oder auch die Chemieindustrie fahren ihre Produktion im Land weiter runter. Hinzu kommt eine Kapitalflucht ins Ausland von bislang nicht dagewesenem Ausmaß. Wir sind auf dem besten Weg, zum Schlusslicht zu werden.« …



Erst auf dem Weg? War es das Schlusslicht nicht bereits nach 16 göttlichem Diktats, die mit einem ´Ole` längst nicht beendet erscheinen?





Wobei die Bundesregierung in Weiterführung allmächtiger(?) Politik für eine Änderung auch in diesem Fall scheinbar keine Notwenigkeit erkennt?!





Weil die Sozialkassen noch immer sehr ergiebig sind



und die Schuld ´für` deren Plünderung am Ende immer die Anderen tragen?