Unter 9 Mio. Österreichern gibt es nur 12 Transgender-Personen

Nur ein winziger Bruchteil der Bevölkerung bezeichnet sich als Transgender.

Nur ein Winziger Anteil der österreichischen Bevölkerung ist "transgender". Dies bestätigt eine neue Studie. Unter 9 Millionen Österreichern gibt es nur 12 Transgender-Personen Laut dem Bericht gibt es in Österreich weniger als 12.000 Transgender-Personen, was weniger als 0,1 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht.

Schätzungen der exakten Anzahl von Transgender-Personen in Österreich sei allerdings schwieriger zu ermitteln sind, da es keine offiziellen Registrierungen oder Zahlen gibt, wie Exxpress berichtet.

In der offiziellen Bevölkerungsstatistik sind mit Stand 1.1.2023 in Österreich lediglich 12 Personen als "divers" registriert. Drei Österreicher geben an, "inter" zu sein, drei weitere sind offenbar für alles "offen". Weil diese Zahlen so klein sind, werden sie nicht einmal weiter aufgeschlüsselt, etwa nach Bundesländern. Dies beweist, dass der Gender-Gaga nichts mit der Lebenswirklichkeit der Österreicher zu tun hat.

Anhand dieser Zahlen wird der Kritik am Wiener Transgender-Zebrastreifen noch mehr Gewicht verliehen. Der Fußgängerübergang vom Volkstheater zum Museumsquartier soll "ein buntes Zeichen gegen Diskriminierung an einem zentralen und besonders stark frequentierten Ort in der Stadt setzen", freute sich Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) bei der Eröffnung, wie exxpress berichtet.