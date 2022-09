Umfrage: Mehrheit gegen finanzielle Nachteile durch Sanktionen gegen Russland

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Nun wird deutlich, dass das Pummel und die Drei von der Regierungsbank vollkommen unfähig und überfordert sind. Und in der Debatte geht es bei diesem Bodensatz nur um das hier und heute. Maximal bis zur Nasenspitze. Keiner denkt an Morgen und Übermorgen. Beispiel: 1. Wo kommt die Energie her, damit unsere Produktion in den Sommermonaten 2023, 24, 25 usw. weiterläuft? 2. Womit heizen wir im Winter 2023, 24, 25 usw.? 3. Wer kauft unsere teureren Produkte ab 2023, 24, 25 usw.? Klein-Robert, beantworte diese Fragen. Hop-hop, die Zeit drängelt.

14.09.2022 - 12:58

Ich wünsche diesem großmäuligen Kömödianten Selenskij, der deutschen Gurkentruppe in Berlin, sowie den Demps in den USA eine krachende Niederlage an allen Fronten. Diese ganze Sch.... wurde von den derzeit zu Unrecht an der Macht befindlichen Kriegstreibern in den USA provoziert und inszeniert, jedoch nicht von Russland. Bodenlose Dummheit, Boshaftigkeit, Machtgehabe und Geldgier, sind dabei die Triebfedern des dekandenten Westens. Wütend macht mich nur, dass wir deren angerührten Bullshit ausbaden sollen.