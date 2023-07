Umfrage: AfD steigt in Baden-Württemberg um 7 Prozent auf 19 Prozent

Auch im Ländle ist Bewegung in der politischen Landschaft erkennbar. Die AfD konnte bei der letzten Umfrage vom 20. Juli 7 Prozent an Stimmen hinzugewinnen. Alle anderen Parteien verlieren, besonders die Ampel-Parteien.

Am 20. Juli 2023 hat Infratest Dimap eine neue Sonntagsfrage in Baden-Württemberg gemacht: Wen würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre?

Demnach hat die AfD im Vergleich zur Umfrage im März dort um 7 Prozent zugenommen und kommt auf insgesamt 19 Prozent, der höchste Wert, den die Partei dort je erreicht hatte. Alle anderen Parteien haben verloren: Grüne (-2), CDU (-1), SPD (-2), FDP (-3).

Hier die aktuellen Umfragewerte aus Baden-Württemberg:

CDU: 26 Prozent

Grüne: 24 Prozent

AfD: 19 Prozent

SPD: 13 Prozent

FDP: 7 Prozent

Sonstige: 11 Prozent