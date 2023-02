»Die USA sind zu gewalttätig«

Ukrainisches Flüchtlingsmädchen will aus multikulturellen USA nach Hause zurück

Eine ukrainische Teenagerin, die sich mit ihrer Mutter in San Francisco niedergelassen hat, findet die öffentliche Schule der Stadt so gewalttätig, dass sie sich danach sehnt, in ihr vom Krieg zerrüttetes Land zurückzukehren.

Foto: The Chronicle

Veröffentlicht: 22.02.2023 - 10:26 Uhr

von Redaktion (mk)

Yana brauchte nicht lange, um zu erkennen, dass das wirkliche Leben in der achten Klasse der Marina Middle School nichts mit den Szenen zu tun hatte, die auf ihrem [Fernseh-]Bildschirm abgespielt wurden“, schreibt der San Francisco Chronicle. Die Schüler unterbrachen den Unterricht, sprangen auf die Bänke, beschimpften die Lehrer. Zuerst habe sich Yana gefragt, was los sei, aber dann sei »nichts passiert«, schreibt die Zeitung. »Nach einer Woche habe ich verstanden, dass das normal ist«, sagt Yana. Bald wurde sie selbst zur Zielscheibe des gewalttätigen Verhaltens der anderen Schüler und konnte bald nicht mehr zur Schule gehen. Jetzt wolle Yana nur noch zurück in ihre Heimatstadt in der Zentralukraine, schreibt der San Francisco Chronicle. Yanas Erfahrung spiegelt wider, was viele Eltern und Lehrer gesagt haben, ein eskalierendes Problem in den Mittelschulen der Stadt, mit Mobbing, Gewalt und trotzigen Schülern, die ein unhaltbares Lernumfeld schaffen. Während die Situation viele Schüler, Mitarbeiter und Eltern beunruhigt hat, war es für ein Mädchen, das bereits vor Gewalt und Chaos geflohen ist, besonders schwierig. Für Yana wurde die Situation im Laufe der Wochen immer schlimmer, ihre Ängste eskalierten. Sie war dem Krieg entkommen, aber nicht Mobbing und schlechtem Benehmen durch Klassenkameraden. Ihre Tante und ihre Mutter haben eine Versetzung an eine andere Schule beantragt, aber bisher hat der Schulbezirk diesen Antrag abgelehnt und Yana angewiesen, mit den angebotenen Unterstützungsdiensten zurückzukehren. Bis jetzt ist sie nicht zurückgekehrt. Yana will nur zurück in ihre Heimatstadt in der Zentralukraine, zurück an die einzige Schule, die sie vor dem Krieg kannte, auch wenn ihre Mutter und ihre Tante Forschungscamps und andere Programme in San Francisco gestartet haben, um die Sommermonate auszufüllen.