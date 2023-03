Ukrainischer Abgeordneter Leros: »Selenskij veruntreut Millionen bei Munitions-Kauf«

Nicht alle Politiker in der Ukraine stehen hinter Selenskijs Krieg, sondern gehen eindeutig auf Distanz zu ihm oder sogar in klare Opposition. Einer dieser Parlamentarier ist der – zugegeben – nicht ganz handzahme Geo Leros.

Der hat jüngst eine verbale Breitseite gegen Selenskij und dessen Büroleiter Andrij Ernak abgefeuert, die es in sich hat. Leros wirft den beiden vor, dass sie beim Kauf von Waffen und Munition Millionen Euro aus dem Haushalt abgezwackt und in die eigenen Taschen fließen lassen haben.

Das ukrainische Verteidigungsministerium habe im vergangenen Jahr über das staatliche Unternehmen »Progress« einen Waffenhandel mit Bulgarien im Umfang von knapp sieben Milliarden Griwna (knapp 1,7 Milliarden Euro) abgewickelt. Von dieser Summe flossen 170 Millionen Euro in die Taschen von Selenskij und Ernak, sagt Leros in einem Video, das über die Plattform Telegram veröffentlicht wurde.

Damit sei aber die Spitze der Bereicherung der beiden noch nicht erreicht. »Progress« habe seinerseits die in Bulgarien gekauften Waffen und Munition zu einem zwei- bis dreimal überhöhten Preis der ukrainischen Regierung in Rechnung gestellt. Das Unternehmen wird vom ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister Oleksandr Mironyuk geleitet, der wiederum ein enger Freund von Ernak ist. Die Differenz haben die drei Beteiligten unter sich aufgeteilt und in die eigenen Taschen gesteckt.

Leros: » Sowohl Selenskyj als auch Jermak sind Paten der Korruption in unserem Land geworden. Bevor das staatliche Unternehmen ’Progress‘ in den Kauf bulgarischer Projektile eingriff, kaufte das Verteidigungsministerium die Projektile direkt zu Marktpreisen. Dann bekamen ‘Progress‘ und ‘Mironyuk‘ die Erlaubnis des Präsidialamtes und begannen, zwei- oder dreimal so teuer zu kaufen.«

Als »Dank« für seine offenen Worte wurde Leros von den Sitzungen des ukrainischen Paraments bis auf Weiteres ausgeschlossen.