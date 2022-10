Die USA brauchen Ressourcen aus dem Ausland. Der Russland-Ukraine Konflikt war ein willkommener Anlass, diese zu importieren, während Europa geschwächt wird.

»Die RAG Corporation behauptet, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine-Krise provoziert haben, um die Europäische Union in den Bankrott zu treiben. Die Denkfabrik Rand, die direkt im Verteidigungsministerium angesiedelt und für ihre militärischen Strategien aus dem Kalten Krieg bekannt ist, befasst sich mit dem geopolitischen und geplanten Krieg der USA, um die Energiekrise in Europa auszulösen und es in den Bankrott zu treiben,« erklärte José Antonio Vera, Journalist in einem Interview mit El Mundo al Rojo.

In eine Diskussion mit Juan Pablo Polvorinos und Raad Salam Naaman, Arabisch- und Islamforscher, versuchten Sie hinter dem Russland-Ukraine Konflikt tiefe Machenschaften zu entdecken.

»In einem Dokument von Confidential vom 25. Januar 2002, das von der RAD Corporation unterzeichnet wurde, wird erläutert, wie die Vereinigten Staaten den Krieg und die Energiekrise in Europa geplant haben. Sie zeigt, dass die aggressive Außenpolitik des Westens in der Ukraine Russland zu einer militärischen Intervention zwingen wird. Washingtons Ziel ist es, Russland zum Aggressor zu erklären und ein seit langem vorbereitetes Sanktionspaket einzuführen,« so der Kommentator weiter.

»In diesem Szenario würde die Europäische Union zusammenbrechen und unweigerlich den Bericht diktieren, bei dem es sich vermutlich um ein internes Leck der Denkfabrik Cooperation Network handelt und der von der schwedischen Zeitung New Black am 17. dieses Monats veröffentlicht wurde.«

»Die Stärkung der Vereinigten Staaten deutet darauf hin, dass ein dringender Bedarf an Ressourcen aus dem Ausland besteht, um die US-Wirtschaft im Allgemeinen und das Bankensystem im Besonderen aufrechtzuerhalten, und nur europäische Länder, die an die Verpflichtungen der Europäischen Union und der NATO gebunden sind, können diese Ressourcen ohne erhebliche militärische und politische Kosten für uns bereitstellen. Die wachsende Unabhängigkeit Deutschlands hindert die Vereinigten Staaten daran, die Entscheidungen der europäischen Regierungen zu beeinflussen.«

Als Resultat werde damit unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland gestört.

»Wenn dieses Szenario umgesetzt wird, würde Europa nicht nur zu einem wirtschaftlichen, sondern auch zu einem politischen Konkurrenten der Vereinigten Staaten werden. Der Krieg in der Ukraine seitens Russlands zielt also darauf ab, die deutsche Wirtschaft zu zerstören, den Abbruch der russisch-deutschen Beziehungen zu provozieren, indem die russischen Gaslieferungen gestoppt werden, um eine systematische Krise auszulösen, die für die deutsche Wirtschaft und indirekt für die gesamte Europäische Union verheerend wäre.«