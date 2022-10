Übernahme für die Meinungsfreiheit: Elon Musk hat endlich Twitter gekauft

Twitter war in den letzten Jahren zu massiver Zensur übergegangen. Musk hatte dies stets kritisiert. Jetzt hat er endlich seine Ankündigung wahr gemacht und Twitter gekauft.

Jetzt kommt die Trendwende bei Twitter. Denn der Chef von Tesla und Space-X, Elon Musk, hat endlich seine Ankündigung nach langem Hickhack wahr gemacht und Twitter aufgekauft [siehe Bericht »Stern«].

Lange Zeit war Twitter wegen übermäßiger Zensur aufgefallen. Genauso wie Google/YouTube/Alphabet und Facebook war Twitter ein Ort des politischen Meinungskampfes, der unter anderem mit Zensur ausgetragen wurde. Besonders während des Wahlkampfes und der anschließenden Regierungszeit von Donald Trump war dies auffällig.

Elon Musk hatte dies stets kritisiert. Er wolle sich für Meinungsfreiheit einsetzen. In einem Tweet schrieb Musk:

»Ich habe Twitter gekauft, weil es für die Zukunft der Zivilisation wichtig ist, einen gemeinsamen digitalen Platz zu haben, an dem ein breites Spektrum von Überzeugungen auf gesunde Weise diskutiert werden kann, ohne auf Gewalt zurückgreifen zu müssen. Es gibt momentan die große Gefahr, dass die Sozialen Medien sich in rechts-ideologische und links-ideologische Echokammern aufspalten, was zu mehr Hass und Spaltung der Gesellschaft führt.«

Er erklärte weiterhin, dass Twitter eine warme Willkommenskultur pflegen wolle, wo ein breites Spektrum von Meinungen und Ansichten zum Ausdruck komme. Allerdings, so schränkte Musk ein, müsse Twitter natürlich weiterhin im Rahmen der Gesetze der jeweiligen Länder agieren und könne somit nicht alles erlauben.

Für die Meinungsfreiheit könnte die Übernahme wohl ein Gewinn sein. Doch die Mitarbeiter fürchten sich, denn Musk hatte angekündigt, dass bis zu drei Viertel aller Stellen gestrichen werden könnten [siehe Bericht »BILD«].