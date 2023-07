Twitter heißt jetzt »X«

Wer heute sein Twitter-Konto aktiviert hat, wird vielleicht erstaunt gewesen sein. Statt dem bekannten blauen Vogl prangt jetzt ein weißes »X« auf schwarzem Untergrund links oben auf dem Bildschirm. Die Änderung ist ein Schritt hin zu einer »Alles-in-einem-App«, die Elon Musk schon mehrfach angekündigt hatte.

Die Idee einer alles umfassenden Plattform im Bereich der sozialen Medien trägt Elon Musk schon länger mit sich herum. In der Vergangenheit sprach er immer wieder von einer solchen »Alles-in-einem-App«, die Namensänderung von Twitter in »X« soll nun der erste Schritt in diese Richtung sein. Das »X« stellt dabei nicht nur die Änderung eines Markennamens dar (so wie damals bei Raider und Twix), sondern ist gleichzeitig auch eine Verknüpfung Musks mit seiner eigenen Vergangenheit. 1999 hatte er die Online-Bank »x.com« mitbegründet, daraus wurde dann später das Online-Bezahltool PayPal.

Etwas gestelzt wirkt die Ankündigung von Musk, dass aus den bekannten »Tweets«, den verfassten und veröffentlichten Kurznachrichten, nun »X’s« werden sollen. Ob sich das wirklich durchsetzen wird, darf durchaus bezweifelt werden. Manche Begriffe haben sich so mit der Markteinführung eines Produktes verbunden, dass sie zu eigenständigen, festen Begriffen wurden. Ein Beispiel dafür sind Papiertaschentücher. Im deutschsprachigen Raum ist das, unabhängig vom Hersteller, nun einmal ein »Tempo«, in den USA und anderen englischsprachigen Ländern ebenso selbstverständlich und unabhängig vom Hersteller ein »Kleenex«.

Von solchen Gedankenspielen und Bedenken lässt sich Musk nicht aufhalten. Den Mutterkonzern von Twitter hat er bereits in die » X Corporation« umbenannt, in diese Plattform sollen in Kürze auch ein Bezahldienstleister und ein Online-Marktplatz integriert werden; sozusagen PayPal, Ebay und Amazon aus einer Hand respektive über eine App. Außerdem hat Musk jüngst ein Startup für künstliche Intelligenz gegründet und dafür den entsprechend passenden Namen gewählt: »xAI«.