Twitter-Akten enthüllen: Trump-Verbot auf Druck von Michelle Obama

Die Zensur war politisch motiviert und lange durchdacht.

Der ehemalige Präsident Donald Trump wurde am Tag, nachdem die ehemalige First Lady Michelle Obama und andere das Unternehmen aufgefordert hatten, ihn dauerhaft zu entfernen, von Twitter verbannt, wie aus der neuesten Ausgabe der Twitter Files hervorgeht, wie Fox Business berichtet.

Am Samstag veröffentlichten CEO Elon Musk und der Journalist Michael Shellenberger den vierten Stapel von Twitter-Dokumenten, die die interne Kommunikation der Führungskräfte des Unternehmens zwischen dem 6. und 8. Januar 2021 zeigen, einschließlich und kurz nach dem Aufruhr im Kapitolgebäude.

In den Dokumenten berichtet Shellenberger, dass interner und externer Druck, unter anderem von der ehemaligen First Lady, auf das Unternehmen ausgeübt wurde, um Trump die Nutzung von Twitter zu verbieten.

»Jetzt ist es an der Zeit, dass die Unternehmen des Silicon Valley aufhören, dieses ungeheuerliche Verhalten zu ermöglichen - und sogar noch weiter gehen, als sie es bereits getan haben, indem sie diesen Mann dauerhaft von ihren Plattformen verbannen und Richtlinien einführen, die verhindern, dass ihre Technologien von den Führern der Nation benutzt werden, um einen Aufstand anzuheizen«, schrieb Obama in einer langen Erklärung, die am 7. Januar auf Twitter veröffentlicht wurde.

Sie fügte hinzu: »Und wenn wir irgendeine Hoffnung haben, diese Nation zu verbessern, ist es jetzt an der Zeit für schnelle und ernsthafte Konsequenzen für das Versagen der Führung, das zu der gestrigen Schande geführt hat.«

Neben der ehemaligen First Lady forderten auch die Anti-Defamation League sowie mehrere andere prominente Personen und Organisationen Trumps Verbot.

Am Morgen des 7. Januar schrieb der damalige Twitter-CEO Jack Dorsey eine E-Mail an seine Mitarbeiter, in der er sie anwies, wie Shellenberger schrieb, »konsequent in ihren Richtlinien zu bleiben, einschließlich des Rechts der Nutzer, nach einer vorübergehenden Suspendierung zu Twitter zurückzukehren.«

Während Trumps vorübergehende Suspendierung aufgehoben wurde, wurde diese zweite Richtlinie in Trumps Fall ausdrücklich und absichtlich ignoriert, berichtete Shellenberger. Außerdem war Dorsey zum Zeitpunkt von Trumps Verbot im Urlaub.