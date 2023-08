Trumps Wahlkampfteam erzielt nach seiner Festnahme neue Rekordwerte

Die Aktion auf dem Polizeirevier in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) bringt Donald Trump und seinem Team neue Rekordwerte ein. Allein am vergangenen Freitag wurden Spenden von fast fünf Millionen US-Dollar für Trumps Wahlkampf gezählt. Das Polizeifoto ist der Renner auf T-Shirts, Tassen und etlichen anderen Produkten.

»Sleepy-Joe« Biden und sein Team sind der Meinung, sie könnten aus dem Besuch Trumps auf dem Polizeirevier in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia am vergangenen Donenrstag profitieren. Biden und seine Handlanger veröffentlichten das Polizeifoto von Trump mit dem Versuch, ihn zu diskrminieren oder diskreditieren. Sie hatten die Rechnung ohne den Einfallsreichtum von Trump und seinem Team gemacht. Die erkannten sofort den Wert dieses Fotos und bringen es seitdem auf T-Shirts, Tassen und anderen Produkten für Trumps Wahlkampf an. Die Dinger gehen weg wie warme Semmeln.

Ohnehin ist der Besuch bei der Polizei am vergangenen Donnerstag für Trump ein Geschenk. Seitdem laufen die Telefone heiß, die Unterstützungsspenden für seinen Wahlkampf erreichen neue Höhen. Allein am vergangenen Freitag, am Tag nach der »Verhaftung«, gingen fast fünf Millionen US-Dollar auf die Konten von Trumps Wahlkampfteam ein.

Bidens Team haben bis jetzt immer noch nicht begriffen, dass dieser vermeintliche Rückschlag für Trump ihm tatsächlich jede Menge Rückenwind bringt. Deswegen versucht die Biden-Administration gemeinsam mit der ihr linientreu ergebenen Bundesjustiz, den Beginn des Verfahrens gegen Trump auf den 4. März 2024 zu terminieren. Das ist genau einem Tag vor dem »Super-Tuesday«, an dem in mehr als einem Dutzend US-Bundesstaaten die Vorwahlen zur US-Präsidentschaft stattfinden.

Wenig überraschend versucht das Team um Trump, den Beginn des Verfahrens zu beschleunigen. Der Richterin, Tanya Chutkan - eine Parteigängerin Bidens - wirft Trump Wahlbeeinflussung vor.