Trump zu Klage: »Ich werde niemals aufgeben«

12.06.2023 - 10:48

… „Der Abgeordnete Jim Jordan nannte die Anklage »so politisch wie es nur geht« und wies darauf hin, dass der Präsident die Macht habe, die Geheimhaltungsstufe von Dokumenten aufzuheben. Vizepräsident Joe Biden, der ebenfalls Kisten voller Dokumente in seiner Garage in Delaware lagerte, hatte keine solche Befugnis, wird aber nicht angeklagt.“ …



Weil die entsprechenden Protagonisten vorgaben, dass bei der Umsetzung der nur von ihnen angestrebten NWO ganz einfach ´jedes` Mittel recht ist???



„Nach Art. 288 Abs. 2 AEUV hat die Verordnung allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Es bedarf somit keiner Umsetzung in nationales Recht.

Nach Art. 288 Abs. 3 AEUV gilt die Richtlinie in den Mitgliedstaaten, an denen sie gerichtet ist. Sie ist hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. Es bedarf somit einer Umsetzung in nationales Recht.

Nach Art. 288 Abs. 4 AEUV sind Beschlüsse in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so sind sie nur für diese verbindlich“!!!





Wobei das Volk – selbstverständlich rein deutsch-EU-demokratisch – keinerlei Mitbestimmung hat!!!