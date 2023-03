»Demokraten sind die Bananenrepublik-Partei«

Trump soll am Dienstag verhaftet werden

Der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg wird am Dienstag die Verhaftung von Donald Trump anordnen, so Trump. »Wenn das stimmt, wird Trump in einen Erdrutsch wiedergewählt werden«, schrieb Elon Musk. Bei der College-Meisterschaft im Ringen am Samstag wurde Trump von Publikum bejubelt (Foto).

Foto: Trump War Room

Veröffentlicht: 19.03.2023 - 16:45 Uhr

von Redaktion (et)

Laut Fox News hat Bragg mit Vollzugsbeamten ein Treffen für nächste Woche angesetzt, um eine Verhaftung Trumps vorzubereiten. Der Soros-finanzierte Staatsanwalt Alvin Bragg will Trump aufgrund einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels anklagen, die diese nie eingehalten hat. Trump dementiert, ein Verhältnis mit Daniels gehabt zu haben. Selbst die New York Times sagte, die potenzielle Anklage gegen Trump beruhe auf »einer unerprobten und daher riskanten juristischen Auslegung eines komplexen Zusammenspiels von Paragraphen.« Dieselbe Staatsanwaltschaft hat Trumps Steuerunterlagen eingeklagt, die keinerlei Fehlverhalten aufzeigten. Die New Yorker Staatsanwältin Letitia James, ebenfalls von Soros finanziert, hat Durchsuchungen bei Trumps Anwalt Rudy Giuliani und Journalist James O’Keefe angeordnet, ohne ein Fehlverhaften aufzudecken. Anwälte und Journalisten genießen in funktionierenden Demokratien besonderen Schutz vor polizeilicher Ausforschung. »Präsident Donald J. Trump ist völlig unschuldig, er hat nichts falsch gemacht, und selbst die größten, radikalsten linken Demokraten machen das deutlich«, so Trump-Sprecher Steven Cheung: »Von der Russland-Verschwörung über die Mueller-Ermittlungen bis zu den beiden erfolglosen Amtsenthebungsverfahren bis zu der ungesetzlichen Razzia in Mar-a-Lago haben die Demokraten Präsident Trump untersucht und angegriffen, damit er nicht wiedergewählt wird – und sind jedes Mal gescheitert. Das geschieht alles nur, weil Präsident Trump in den Umfragen mit großem Abstand sowohl gegen Demokraten als auch gegen Republikaner führt. In der amerikanischen Geschichte gab es noch nie eine so offensichtliche politische Kampagne. Wenn die Demokraten Präsident Trump das antun können, können sie jedem Bürger antun. Die jüngste Hexenjagd wird vom von George Soros unterstützten Staatsanwalt, dem linksradikalen Demokraten Alvin Bragg angeführt. Bragg hat an andere radikale Demokraten wie Raphael Warnock gespendet, und jetzt unterstützt Bragg die Demokraten auf eine anderer Art. Jeder weiß, dass das eine Farce ist Tatsächlich hat das Justizministerium das Büro der New Yorker Staatsanwaltschaft mit Personal vom Justizministerium aus Washington bestückt, um vor Ort mit zu helfen, ‚Trump dranzukriegen‘.

Die Amerikaner werden nicht tolerieren, dass radikale linke Demokraten unser Justizsystem in ein Unrechtssystem verwandeln, um die Präsidentschaftswahl zu manipulieren. Das ist der ganze Sinn dieser Aktion.. Unser Land wird dies nicht zulassen. Das wird für die Demokraten massiv nach hinten losgehen und eine Schande für unsere Nation sein.« »Wenn das stimmt, wird Trump in einen Erdrutsch wiedergewählt werden«, schrieb Elon Musk auf Twitter. »Die Demokraten benutzten das FBI gegen Eltern, sie benutzten das FBI gegen Katholiken, sie benutzten Big Tech gegen Impfkritiker und jeden, der sie hinterfragte. Nun wollen sie Trump verhaften, ihren führenden politischen Gegner. Sie sind die Bananenrepublik-Partei«, schrieb Senator Josh Hawley. Trump hält sich in Florida auf und müsste vermutlich vom FBI verhaftete werden, das angeblich schon Verbindung zu seinen Personenschützern vom Secret Service aufgenommen hat. Trump ist nun wieder auf Facebook und YouTube aktiv. Sängerin Natasha Owens eroberte mit ihrem Hit »Trump Won« Platz 1 der iTunes Charts, der neuen Hymne der Trump-Bewegung.