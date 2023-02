Trump: »Joe Biden führt uns an den Rand des 3. Weltkriegs«

Der altersschwache Präsident Joe Biden hat sich am Dienstag mit Mühe durch seine vielleicht letzte Rede zur Lage der Nation gekämpft, ohne das Eindringen eines chinesische Spionageballons in US-Luftraum oder die Gefahr eines 3. Weltkriegs durch Panzerlieferungen zu erwähnen. Entsprechend hart fiel die Kritik der neuen republikanischen Mehrheit aus. Donald Trump nannte Biden den »korruptesten Präsidenten der amerikanischen Geschichte.«

Biden beschwor zuerst die »Einheit« und wollte »die Nation zusammenbringen«, bevor er zu Attacken auf die Republikaner überging. Biden beschuldigte die neue Republikanische Mehrheit im Abgeordnetenhaus, die staatliche Rente »Social Security« abschaffen zu wollen.

»Lügner!« rief die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia (siehe Foto), die mit einem weißen Luftballon gekommen war, um auf Bidens Versagen in der »Ballon-Krise« hinzuweisen.

Biden gab den Republikanern und Donald Trump die Schuld am Anschlag auf den Ehemann der demokratischen Abgeordneten Nancy Pelosi im Oktober durch einen geistig verwirrten, drogensüchtigen Hippie aus Berkeley.

Nach dem ungehinderten Überflug eines chinesischen Spionageballons über Militäreinrichtungen von Montana bis South Carolina behauptete Biden zum allgemeinen Spott, er hätte es China »klar gemacht, dass wir unsere Souveränität schützen werden.«

Biden sagte nichts zum russischen Vormarsch in der Ukraine oder der Diskussion um die Lieferung von US-Panzer an die Ukraine. Im Vorjahr hatte Biden noch gewarnt, Panzer zu liefern würde »den 3. Weltkrieg« bedeuten. Die Obama-Biden-Regierung hatte 2013 alle M1-Abrams Panzer aus Europa abgezogen, mit dem illusorischen Plan, sie im Ernstfall schnell wieder hinzuschicken.

Joe Biden ist wegen geheimen Dokumenten in seinen Privathäusern und Büro unter Beschuss. Am heutigen Mittwoch beginnt der Untersuchungsausschuss zum Missbrauch staatlicher Organe zur Bekämpfung der Opposition. Viele Beobachter in Washington vermuten, dass Biden bald »aus gesundheitlichen Gründen« zurücktreten werde. Es könnte also seine letzte Rede zur lagen der Nation gewesen sein.

Präsident Donald Trump kommentierte Bidens Rede mit den Worten:

»In den letzten zwei Jahren sind unter Biden Millionen und Abermillionen illegaler Ausländer aus 160 verschiedenen Ländern über unsere Südgrenze gestürmt. Drogenkartelle scheffeln jetzt Milliarden von Dollar durch den Drogenschmuggel, um unsere Bürger, unsere Kinder zu töten. Das sind Mörder, Vergewaltiger und Gewalttäter. Gewaltverbrecher werden aus dem Gefängnis entlassen, um ihre Verbrechenswelle fortzusetzen.

Unter Biden haben wir die höchste Mordrate in der Geschichte unseres Landes. Biden und die radikalen Demokraten haben Billionen Dollar verschwendet und die schlimmste Inflation seit einem halben Jahrhundert verursacht. Die Reallöhne sind 21 Monate in Folge gesunken. Die Benzinpreise sind explodiert und steigen jetzt wieder an. Die amerikanische Durchschnittsfamilie zahlt jedes Jahr 2.200 Dollar mehr an Energie- und Lebensmittelkosten.

Joe Biden hat die Justiz aufgerüstet und politisiert, um seine politischen Gegner zu verfolgen. Auch ich bin ein Opfer davon. Seine Regierung führt Krieg gegen die Meinungsfreiheit. Sie versuchen, unsere Kinder zu indoktrinieren und zu verstümmeln. Er führt uns an den Rand des dritten Weltkriegs.

Außerdem ist er der korrupteste Präsident der amerikanischen Geschichte. Bei weitem.

Die gute Nachricht ist, dass wir jede einzelne Krise und Katastrophe, die Joe Biden geschaffen hat, wieder geradebiegen werden. Ich kandidiere 2024 für das Präsidentenamt, um die Zerstörung unseres Landes zu beenden und die unerledigte Aufgabe zu vollenden, Amerika wieder großartig zu machen. Wir werden unser Land besser machen als je zuvor, und wir werden Amerika immer an erster Stelle setzen.«

Video: Donald Trump: Dieser Krieg muss beendet werden