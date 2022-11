Trudeau macht »Klimawandel« für Mangel an Kindermedizin verantwortlich

Der beispiellose Bedarf ist auf einen ungewöhnlich frühen Anstieg von Viruserkrankungen in den Frühlings- und Sommermonaten dieses Jahres zurückzuführen.

Von Oppositionsführer Pierre Poilievre im Parlament am Mittwoch auf den Mangel an Schmerzmitteln für Kinder in ganz Kanada angesprochen, versuchte Premierminister Justin Trudeau offenbar, den Klimawandel für den Mangel an Medikamenten verantwortlich zu machen, wie LifeSiteNews berichtet.

Mit Verweis auf den Mangel sagte Trudeau, dass »wir eng zusammenarbeiten«, um die Engpässe zu beseitigen. »Wir wissen, dass dies etwas ist, das Teil der globalen Störungen ist ... dass der Klimawandel eine Grundlage ist, die die Pandemie bei der Versorgung hinterlassen hat«, fuhr er fort.

Der liberale Abgeordnete Anthony Rota, der Sprecher des Hauses, schaltete sich ein und sagte: »Ich werde den Premierminister bitten, sich kurz zu setzen. Wir fangen hier mit dem falschen Fuß an. Ich denke, der ehrenwerte Oppositionsführer möchte die Antwort hören ...«

Die kanadische Regierung hat zugegeben, dass es aufgrund einer »beispiellosen Nachfrage nach diesen Produkten« einen Mangel an Schmerzmitteln für Kinder gibt, und hat Eltern angewiesen, ihren Kindern warme Bäder zu geben, um die Schmerzen zu lindern, wenn die Regale leer sind.

Die beispiellose Nachfrage ist auf einen ungewöhnlich frühen Anstieg von Viruserkrankungen in den Frühlings- und Sommermonaten dieses Jahres zurückzuführen.

Gesundheitsexperten haben in den Medien darauf hingewiesen, dass die ständigen Schließungen zu Problemen mit dem Immunsystem von Kindern beitragen, die in ihrem empfindlichen Zustand Keimen und Viren ausgesetzt sein müssen, um sich richtig entwickeln zu können.

Der Mangel an Schmerzmitteln in Kanada tritt nicht in den Grenzstaaten auf, die ihre Abriegelungen viel früher beendet haben als die kanadischen Provinzen. Es ist nicht klar, ob kanadische Kinder aufgrund der massiv verlängerten kanadischen Abriegelungen, bei denen Kinder fast zwei Jahre lang maskiert und isoliert wurden, einen größeren Bedarf an Schmerzmedikamenten haben.