Transrapid nach Nirgendwo

Menschen lassen sich inzwischen in erschreckender Vielzahl in grotesk anmutende Homunkulusse umbauen um ihrem kümmerlichem Leben irgendeine Bedeutung zu verleihen. Und in den sozialen wie klassischen Medien werden solche Metamorphosen grenzenlos abgefeiert. Es sind leider viel zu viele, um mit einem Schulterzucken darüber hinwegzusehen. Denn, ist ein solcher Markt einmal von Medizin, Pharma, Kosmetik, Boulevard entdeckt und geschickt zur Kulturrevolution aufgestuft, dann wird natürlich weiter in die Zukunft investiert. Nicht nur Fremdkörper sondern auch die zuvor erforderlichen Bedürfnisse werden gezielt implantiert. Nicht umsonst wird in den baufälligen, mal bestreikten oder mal wegen Virusgefahr geschlossenen Aufbewahrungsgemäuern für Kleinkinder auf breiter Front die Aufklärung durch einschlägige Aufklärungsbroschüren ersetzt. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit wird mit bunten Bildgeschichten über die neue Vielfalt in Einfalt, mit naiven Geschichten über die neue Spielwiese der Identitäten, mit glitzernden Überraschungsgästen, die ihre lustige Plüschvulven und Penisse ganz nah an die lieben Kleinen kuscheln, wird den latent transformen Implantatträgern von morgen schon mal ihre Zukunft zwischen den Welten an pochende Herz gelegt. Mit sanft daherkommender Gewalt wird so Pädagogik in Pädogogik umgedeutet. Mal wieder.