Syrer mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis messerte Kinder

Der Messer-Mann von Paris, der auf einem Spielplatz sieben Kinder attackierte und von einem jungen Franzosenan der Fortsetzung seiner Verbrechen gehindert wurde, ist ein Syrer, der seit 2013 eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis in Schweden besitzt.

Sechs Menschen, darunter vier Kleinkinder, wurden verletzt, als ein 31-jähriger Syrer, der zehn Jahre in Schweden lebte, begann, auf dem Spielplatz in Annecy auf Menschen einzustechen. Videoausschnitte des Vorfalls zeigen, wie ein junger Mann den Syrer mit seinem Rucksack als Einsatzmittel vom Tatort verjagt und festhält, bis die Polizei eintrifft. Auf diese Weise konnte der Täter nicht noch mehr Kinder angreifen.

In den sozialen Medien wird der junge Mann als »der Held mit dem Rucksack« gefeiert. Es stellte sich nun heraus, dass er Henri heißt und 24 Jahre alt ist, berichtet Le Parisien. Er war im Rahmen einer persönlichen Tour de France-Reise durch Frankreich in Annecy, um so viele Kathedralen wie möglich zu besichtigen. Auf seinem Instagram-Account dokumentiert er seine Pilgerreise, die angeblich bisher zweieinhalb Monate gedauert hat.

Vor dem Angriff veröffentlichte Henry einen Facebook-Beitrag, der den Lake Annecy zeigte. Eine Stunde später veröffentlichte er ein weiteres Bild, dieses Mal von Feuerwehrautos, und forderte seine Anhänger auf, »für die bei dem Angriff verletzten Kinder zu beten«.

Der 31-jährige Syrer wurde im Zusammenhang mit dem Einsatz von der Polizei verletzt. Er erhielt 2013 eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis in Schweden, kurz nachdem der damalige Justizchef der Migrationsbehörde, Mikael Ribbenvik, beschlossen hatte, dass alle Syrer, die illegal nach Schweden kamen, automatisch eine solche erhalten würden. Dank der überaus freundlichen Zuerkennung des Flüchtlingsstatus in Schweden konnte er innerhalb der EU frei reisen und reiste nach Frankreich, um dort Asyl zu beantragen. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt, da er bereits Asyl in Schweden hatte.