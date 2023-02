Studie bescheinigt ARD und ZDF politische Einseitigkeit

So geschehen 2019. In einem Beitrag wurde ein Leipziger Supermarkt gezeigt, der haltunsgkorrekt das Produkt eines AfD-nahen Herstellers boykottierte. In diesem Beitrag kam auch eine anscheinend normale Kundin zu Wort, die in die Kamera sagt, sie wolle keine Produkte einer Firma kaufen, die die AfD unterstützt. Nach Ausstrahlung des ZDF-Beitrags stellte sich heraus: Bei der normalen, zufällig zu diesem Zeitpunkt im Supermarkt einkaufenden Kundin handelte es sich um die Grünen-Abgeordnete Monika Lazar [FW berichtete hier].