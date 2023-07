Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung

Studie: Antisemitismus unter Muslimen weiter verbreitet als im Bevölkerungsdurchschnitt

Wie die WELT in Bezug auf eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung berichtete, ist unter den Muslimen in der Bundesrepublik Antisemitismus stärker verbreitet als im Rest der Bevölkerung. Die meisten Menschen in Deutschland lehnen Antisemitismus entschieden ab.

Foto: Pixabay

Veröffentlicht: 25.07.2023 - 11:45 Uhr

von Redaktion (an)

Wie die WELT in Bezug auf eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung und eine Meldung des evangelischen Pressedienstes berichtete, ist unter den Muslimen in der Bundesrepublik Antisemitismus stärker verbreitet als im Rest der Bevölkerung. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen lehnt antisemitische Aussagen entschieden ab, Unter Muslimen ist der Anteil derjenigen höher, die negativen Aussagen über Juden zustimmen und Gewalt nicht komplett ablehnen, als beim Rest der Bevölkerung. Vier Prozent der Gesamtbevölkerung Deutschlands stimmen negativen Aussagen gegenüber Juden zu. Bei den Muslimen liegt der Anteil bei 12 Prozent. Sieben Prozent der Muslime würden sogar Gewalt gegen Juden akzeptieren. Im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung sind es nur zwei Prozent.